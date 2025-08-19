트럼프 "러의 공격 억제할 합의 낙관…3자 회담 신속 추진"

도널드 트럼프 미국 대통령이 러시아의 우크라이나 공격을 억제할 수 있는 합의를 달성할 것이라는 취지로 말했습니다.



트럼프 대통령은 현지시간 18일, 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과의 양자 회담을 마친 뒤 유럽 정상들까지 함께한 우크라이나 전쟁 종전 논의를 위한 다자회담을 주재한 자리에서 "우리는 공동으로 우크라이나에 대한 (러시아의) 미래 공격을 억제할 수 있는 합의를 달성할 수 있을 것으로 낙관한다"고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 지난 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 미·러 정상회담에서 푸틴 대통령이 서방의 우크라이나 안전보장을 수용하기로 한 것을 "매우 중요한 진전"이라고 평가했습니다.



그러면서 "이는 우리가 고려해야 할 핵심 포인트 중 하나이며 누가 무엇을 할지도 논의할 것이다. 유럽 국가들이 많은 부담을 지게 될 것"이라며 "우리는 그들(우크라이나)을 돕고 매우 안전하게 만들 것"이라고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 "가능한 한 빨리 3자 회담을 추진할 것"이라며 "젤렌스키 대통령과 푸틴 대통령이 어떤 것을 도출할 수 있을 것이라는 느낌을 갖고 있다"고도 말했습니다.



그는 또 "이것은 시기(when)의 문제이지, 만약(if)의 문제가 아니다"라며 "궁극적으로 이는 젤렌스키 대통령과 우크라이나 국민이 할 수 있는 결정"이라고 강조했습니다.



트럼프 대통령은 또, "평화 합의는 달성 가능하며 가까운 미래에 이뤄질 수 있다고 믿는다"며 "오늘 안보 문제를 포함해 거의 모든 것에서 해결책을 도출할 것으로 생각한다"고 내다봤습니다.



