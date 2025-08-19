심은경 주연 '여행과 나날', 로카르노 영화제 최고상 수상

배우 심은경 씨가 주연한 일본 영화 여행과 나날이 로카르노 국제 영화제에서 최고상을 받았습니다.



시상식에 참석한 심은경 씨는 한국어로 소감을 밝혔습니다.



[심은경/배우 : 저에게 있어서 아주 큰 의미의 영화이고 이번 로카르노 국제영화제를 통해서 더 멀리 뻗어 나갈 수 있으면 좋겠습니다.]



영화 여행과 나날은 지난 16일 스위스에서 열린 로카르노 국제 영화제 폐막식에서 최고상인 황금표범상을 수상했습니다.



심은경 씨는 영화를 연출한 미야케 쇼 감독과 시상식에 참석해 세계 각국에서 보는 사람들이 많으니 한국어로 소감을 얘기하고 싶었다며 영광스러운 자리에 함께 할 수 있어 감사하다고 말했습니다.



이어 감독, 스태프들과 함께 걸어온 여정이 값진 결실을 맺어 기쁘다고 덧붙였습니다.



여행과 나날은 각본가가 여행지의 설경 속에서 숙소 주인을 만나며 변화를 겪는 과정을 그렸습니다.



세계 영화제에서 주목받는 젊은 감독 미야케 쇼와 한국과 일본에서 활동하는 심은경 씨의 만남으로 관심을 받고 있습니다.



영화는 올겨울 국내에서 개봉합니다.



(화면출처 : Locarno Film Festival)