이 대통령, 미 상원의원 접견…"조선업 등 산업협력 성과 거두길"

▲ 이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 태미 덕워스 미국 상원의원을 만나 대화하고 있다.

이재명 대통령이 한국을 방문한 미국 상원의원을 접견하고 조선업 등 양국 간 산업협력에 대해 논의했습니다.이 대통령은 오늘(18일), 서울 용산 대통령실에서 앤디 김(민주당·뉴저지)과 태미 덕워스(민주당·일리노이) 미 상원의원을 접견했다고 강유정 대통령실 대변인이 서면브리핑으로 전했습니다.덕워스 의원의 경우 상원 군사위원회 소속으로, 두 의원은 방한 기간 국내 조선업체 관계자들을 만나 미 해군의 비전투용 함정 공동 건조 가능성 등을 살펴볼 것으로 알려졌습니다.이 대통령은 접견에서 오는 25일로 예정된 한미정상회담을 언급하며, "이번 회담에서 성과가 도출되기를 바란다"고 말했습니다. 특히, "조선 협력을 포함한 다양한 분야에서 실질적 성과를 거두는 계기가 되기를 희망한다"고 강조했습니다.이 대통령은 "한미동맹은 혈맹으로서 앞으로도 안보뿐만 아니라 경제·첨단 과학기술을 포함한 제반 분야에서 '미래형 포괄적 전략동맹'으로 발전시켜 나가고자 한다"며 "이 과정에서 미 의회가 핵심적인 역할을 해달라"고 당부했습니다.의원들은 이에 "미국에서도 세계 경제 강국이자 첨단기술 혁신을 선도하는 한국과의 협력에 대한 기대가 크다"며 "실질적인 성과가 도출되도록 미 의회 차원에서도 필요한 역할을 다하겠다"고 화답했습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)