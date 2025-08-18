김건희 특검, '통일교 의혹' 국민의힘 압수수색 철수

김건희 특검팀이 통일교인들의 국민의힘 당원 가입 의혹을 규명하고자 오늘(18일) 재차 국회를 찾아 국민의힘 측에 수사 협조를 요청했지만, 끝내 협의하지 못하고 약 4시간 30분 만에 철수했습니다.



특검팀은 오늘 오후 2시 30분 국회 본관에 있는 국민의힘 사무총장실 등에 수사관과 포렌식팀을 보내 압수수색영장을 제시하고 통일교인 명단과 국민의힘 당원 명부를 대조하는 작업에 대한 협조를 요청했습니다.



하지만 저녁 7시쯤 협의에 이르지 못했고, 특검팀은 철수했습니다.



특검팀 관계자는 재협의 일정은 잡히지 않은 상태라고 밝혔습니다.



특검팀은 국민의힘 권성동 의원 등이 연루된 통일교·건진법사 청탁 의혹을 수사하고 있습니다.



건진법사 전성배 씨와 통일교 핵심 간부 윤 모 씨는 교인들을 대거 국민의힘 당원으로 가입시켜 2023년 3월 치러진 국민의힘 당대표 선거와 지난해 4월 총선에 개입하려 했다는 의혹을 받습니다.



특검팀은 전 씨와 윤 씨가 권 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 한 정황을 파악했습니다.



당시 윤 씨는 문자메시지로 전 씨에게 "윤심은 정확히 무엇입니까", "전당대회에 어느 정도 규모로 필요한가요"라고 물었고, 전 씨는 "윤심은 변함없이 권"이라며 권 의원을 지목한 것으로 파악됐습니다.



특검팀은 해당 의혹의 사실관계를 확인하기 위해 2021년 12월부터 지난해 4월 사이 당원 명단을 확인할 필요가 있다는 입장입니다.



앞서 특검팀은 지난달 통일교 본부 등에 대한 압수수색에서 통일교인 100만 명의 명부를 확보한 것으로 알려졌습니다.



특검팀은 지난 13일에도 국민의힘 중앙당사에 대해 압수수색영장 집행에 나섰으나 당직자 등의 반발로 장기간 대치 끝에 무산됐습니다.



영장을 보여주고 필요한 정보를 확인하는 방식이었지만 당 측은 협조를 거부했습니다.



(사진=연합뉴스)