특검, 국힘 당원 명부 대조 협조 요구…"정치 탄압" 반발

<앵커>



통일교인들의 국민의힘 당원 가입 의혹과 관련해, 김건희 특검팀이 국회를 찾아 압수수색영장을 제시하며 국민의힘에 수사 협조를 요청했습니다. 국민의힘은 '정치 탄압'이라고 반발했는데, 자세한 소식은 현장 연결해서 알아보겠습니다.



김지욱 기자, 특검팀과 국민의힘 대치가 지금도 계속되고 있습니까?



<기자>



앞서 지난 13일 국민의힘 당원 명부 압수수색영장 집행에 한 차례 실패했던 특검팀이 오늘(18일) 다시 국회에 있는 국민의힘 사무총장실 등에 수사관과 포렌식팀을 보냈는데요.



조금 전 저녁 7시쯤 결국 협의가 불발돼 특검팀이 철수했습니다.



특검팀은 통일교인 명단과 당원 명부 대조를 위해 협조를 요청한 것뿐이라며 압수수색영장을 집행하지 않았다고 설명했습니다.



특검팀은 통일교가 교인들을 대거 국민의힘 당원으로 가입시켜, 2023년 치러진 당 대표 선거와 이듬해 총선 등에 개입하려 했다고 의심하고 있습니다.



국민의힘은 부당한 정치 탄압 압수수색에 절대 굴복하지 않겠다며 맞섰습니다.



<앵커>



그리고 특검팀은 건진법사 의혹의 핵심 인물인 통일교 전 간부를 재판에 넘겼네요?



<기자>



네, 특검팀은 오늘 오후 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨를 구속기소했습니다.



윤 씨는 건진법사 전성배 씨를 통해 교단 현안의 청탁 대가로 김건희 여사에게 6천만 원대 목걸이와 샤넬 백 등을 건넨 혐의를 받고 있습니다.



또, 통일교 행사 지원을 요청하면서 국민의힘 권성동 의원 등의 정치권에 불법 정치자금을 전달한 혐의를 받고 있습니다.



<앵커>



통일교와 정치권의 또 다른 연결고리로 지목된 인사도 소환됐다고요?



<기자>



네, 특검팀은 오늘 오전 윤정로 전 세계일보 부회장을 참고인 신분으로 불렀습니다.



윤 부회장은 오늘 기소된 통일교 전 세계본부장 윤 모 씨를 정치권과 연결해 준 교단 원로로 알려져 있습니다.



김건희 여사 구속영장 청구서엔 "2021년 12월쯤 윤 부회장이 통일교 전 핵심 간부인 윤 씨에게 권성동 의원을 비롯한 윤 전 대통령 측근들을 소개했다"고 기재돼 있는 것으로 알려져 있습니다.



특검팀은 윤 부회장을 상대로 윤 씨와 정치권을 연결해 준 과정에 통일교 윗선의 지시가 있었는지 등을 추궁한 걸로 전해졌습니다.



(영상취재 : 양지훈, 영상편집 : 김윤성)