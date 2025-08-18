동시에 소환된 김건희·집사·건진법사…"또 진술거부권"

<앵커>



김건희 특검팀 소식 전해드리겠습니다. 특검이 오늘(18일) 김건희 여사와 집사로 지목된 김예성 씨, 그리고 건진법사 전성배 씨를 동시에 불러 조사했습니다. 김 여사는 지난주 1차 조사에 이어 오늘도 대부분 질문에 진술을 거부한 것으로 전해졌습니다.



한성희 기자가 보도합니다.



<기자>



김건희 특검팀이 오늘 오전 10시에 소환한 인사는 김 여사와 이른바 '집사 게이트'의 당사자인 김예성 씨, 그리고 건진법사 전성배 씨입니다.



전성배 씨가 특검팀 조사를 받은 건 이번이 처음입니다.



[전성배 씨 : (명품 가방이랑 목걸이 지금 어디 있습니까?) …….]



구속 수감 중인 김건희 여사와 김예성 씨는 호송차량을 타고 사무실로 들어가 취재진에 노출되지 않았습니다.



지난 12일 구속된 뒤 두 번째로 특검팀에 나온 김 여사는 공천 개입 의혹과 도이치모터스 주가 조작 사건 등과 관련해 오후 4시 40분쯤까지 조사를 받았습니다.



특검팀은 김 여사가 지난 14일 첫 조사 때와 마찬가지로 대부분 질문에 진술을 거부했고, 간혹 '모른다'거나 '기억이 안 난다'고 진술했다고 밝혔습니다.



특검팀은 구속 이후 첫 조사를 받은 김예성 씨를 상대로 HS효성 등 기업들이 IMS모빌리티에 180억여 원을 투자한 경위와 이 과정에 김 여사와의 연관성이 있는지를 집중 추궁한 것으로 전해졌습니다.



또, 전성배 씨에게는 통일교 측으로부터 현안 청탁과 함께 김 여사 선물용으로 건네받은 6천만 원대 다이아 목걸이와 샤넬 백 등을 김 여사에게 전달했는지를 캐물었습니다.



이들과 김 여사와의 대질신문은 이뤄지지 않았는데, 특검팀은 3명의 조사 일정이 겹친 건 우연이라고 설명했습니다.



특검팀은 김 여사를 모레 오전 10시에 불러 다시 조사하겠다고 김 여사 측에 통보했습니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 최혜영)