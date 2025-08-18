[8뉴스 예고] 미, 우크라·유럽과 연쇄 회담…러 협상안 설득

8시 뉴스 주요 내용 살펴봅니다.



1. 미, 우크라·유럽과 연쇄 회담…러 협상안 설득



도널드 트럼프 미국 대통령이 우리 시간으로 내일(19일) 새벽 우크라이나와 유럽 주요국 정상들을 만납니다. 3년 반째 이어지고 있는 전쟁의 중대 분수령이 될 전망입니다.



2. 조국, 공개 행보 "국힘 의석 반 이상 줄여야"



조국 전 대표가 출소 사흘 만에 공개 행보에 돌입했습니다. 내년 선거에 출마 의사를 밝히면서, "국민의힘 의석수를 반 이상 줄이는 게 목표"라고 언급했습니다.



3. "남북 합의 단계적 이행"…8·15 독트린 폐기도



이재명 대통령이 오늘 국무회의에서 "기존 남북 합의 중 가능한 부분부터 단계적으로 이행하라"고 지시했습니다. 통일부는 윤석열 정부 '8·15 통일 독트린'의 반북 흡수통일, 자유의 북진론을 폐기한다고 밝혔습니다.



4. 모자 숨진 마포 아파트 화재 "리튬 배터리 발견"



60대 어머니와 20대 아들이 숨진 서울 마포구 아파트 화재 현장의 합동 감식이 진행됐습니다. 집 안에서 전동스쿠터용으로 추정되는 리튬이온 배터리가 발견됐는데, 배터리 충전 중 화재가 시작됐을 가능성이 제기됐습니다.



잠시 후 8시 뉴스에서 뵙겠습니다.