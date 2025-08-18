정주영·정몽구·정의선 현대차그룹 3대, 미국 매체 100주년 기념상

▲ 현대차그룹 3대 경영진, 미국 오토모티브뉴스 100주년 기념상 수상

현대차그룹의 정주영 창업 회장, 정몽구 명예회장, 정의선 회장 등 3대 경영진이 글로벌 자동차산업에 큰 영향을 발휘한 인물들로 선정됐습니다.미국 유력 자동차 매체 오토모티브뉴스는 창간 100주년을 맞아 현대차그룹 정 창업회장과 정 명예회장, 정 회장을 '100주년 기념상' 수상자로 발표했습니다.오토모티브뉴스는 1925년 미국에서 창간된 자동차 전문매체로, 미국 외에도 유럽판, 중국판, 온라인판 등을 발행해 자동차 업계에서 인지도를 갖고 있습니다.매체는 창간 100주년을 맞아 세계 자동차산업에 큰 영향을 끼친 인물과 가문을 선정해 '100주년 기념상'을 수여했고, 현대차그룹 3대 경영진이 먼저 수상자로 낙점됐습니다.또 다른 수상자로는 도요다 아키오 도요타그룹 회장 등 도요다 가문, 존 엘칸 스텔란티스 회장 등 아넬리 가문, 메리 바라 제너럴모터스 회장, 빌 포드 포드 회장 등이 이름을 올렸습니다.(사진=현대차그룹 제공, 연합뉴스)