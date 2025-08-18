뉴스

정주영·정몽구·정의선 현대차그룹 3대, 미국 매체 100주년 기념상

박현석 기자
작성 2025.08.18 16:48 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
정주영·정몽구·정의선 현대차그룹 3대, 미국 매체 100주년 기념상
▲ 현대차그룹 3대 경영진, 미국 오토모티브뉴스 100주년 기념상 수상

현대차그룹의 정주영 창업 회장, 정몽구 명예회장, 정의선 회장 등 3대 경영진이 글로벌 자동차산업에 큰 영향을 발휘한 인물들로 선정됐습니다.

미국 유력 자동차 매체 오토모티브뉴스는 창간 100주년을 맞아 현대차그룹 정 창업회장과 정 명예회장, 정 회장을 '100주년 기념상' 수상자로 발표했습니다.

오토모티브뉴스는 1925년 미국에서 창간된 자동차 전문매체로, 미국 외에도 유럽판, 중국판, 온라인판 등을 발행해 자동차 업계에서 인지도를 갖고 있습니다.

매체는 창간 100주년을 맞아 세계 자동차산업에 큰 영향을 끼친 인물과 가문을 선정해 '100주년 기념상'을 수여했고, 현대차그룹 3대 경영진이 먼저 수상자로 낙점됐습니다.

또 다른 수상자로는 도요다 아키오 도요타그룹 회장 등 도요다 가문, 존 엘칸 스텔란티스 회장 등 아넬리 가문, 메리 바라 제너럴모터스 회장, 빌 포드 포드 회장 등이 이름을 올렸습니다.

(사진=현대차그룹 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박현석 기자 사진
박현석 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지