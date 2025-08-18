소비 위축에 술도 덜 마셨다…2분기 술집 매출 약 10% 줄어

2분기에도 소비 위축이 이어지면서 술집 매출이 1년 전보다 10% 가까이 줄어든 것으로 나타났습니다.



지난 몇 년간 고금리가 이어지며 개인사업자 대출이 있는 사업장 중 49만 개는 폐업 상태였고 이들의 빚 규모는 평균 6천304만 원으로 조사됐습니다.



한국신용데이터의 '2025년 2분기 소상공인 동향' 보고서에 따르면, 올해 2분기 소상공인 사업장당 매출 평균은 약 4천507만 원으로 집계됐습니다.



---



구직 활동도, 일할 의사도 없는 '쉬었음' 청년으로 인한 경제적 비용이 연평균 10조 원이 넘는다는 분석이 나왔습니다.



한국경제인협회가 이미숙 창원대 교수에게 의뢰한 '쉬었음 청년 증가에 따른 경제적 비용 추정' 연구용역 보고서에 따르면, 지난 2019년부터 2023년까지 '쉬었음' 청년으로 인한 경제적 비용은 총 53조 4천억 원으로 추정됐습니다.



'쉬었음' 청년에 따른 경제적 비용이 증가한 것은 이들의 절대적인 규모와 함께 고학력 비중도 커졌기 때문으로 분석됩니다.



---



국사편찬위원회가 김대중 전 대통령 서거 16주기를 맞아, 미국 국립문서기록관리청이 기밀 해제한 '김대중 내란음모사건' 관련 문서를 처음으로 공개했습니다.



1980년 12월 6일 윌리엄 글라이스틴 주한미국대사는 당시 대통령 전두환을 만난 자리에서 지미 카터 당시 미국 대통령이 쓴 '김대중의 사면'을 요청하는 서한을 전달했습니다.



그 속에는 사형 집행 가능성을 놓고 "미국 국민과 의회, 정부 안에서도 우려가 크다"는 내용과 한국이 국제사회에서 비난받을 수 있다는 경고와 우려가 포함됐습니다.



---



독일 베를린 평화의 소녀상을 둘러싼 행정당국과 시민단체의 협의가 난항을 겪고 있습니다.



현지시간 17일 재독 시민단체 코리아협의회와 베를린 미테구청에 따르면, 양측은 지난달 만나 소녀상 이전 문제를 논의했으나 합의하지 못했습니다.



구청은 티어가르텐 세입자 협동조합과 합의했다며 조합이 소유한 사유지로 이전하라고 요구했습니다.



코리아협의회는 공공부지에 소녀상이 머물러야 한다는 입장을 고수했습니다.