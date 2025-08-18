뉴스

공항서 시뻘건 불길에 '펑'…이용객 대피, 무슨 일

<오! 클릭> 두 번째 검색어는 '미국 공항에서 불 활활'입니다.

주차 중인 화물차 앞부분이 시뻘건 불길에 휩싸였습니다.

짙은 연기가 피어오르는 모습이 아찔한데요.

순간 앞부분에서 뭔가가 폭발합니다.

미국 애틀랜타의 하츠필드 잭슨 국제공항에서 일어난 사고입니다.

해당 차량은 앞쪽 수납공간 부분에서 연기가 난다는 신고가 접수된 직후, 불이 붙은 것으로 전해졌는데요.

인명피해는 발생하지 않았지만 공항은 안전을 위해 한동안 우회 통행을 실시하고 공항 이용객들을 다른 곳으로 이동시켰습니다.

현지 당국이 현재 자세한 사고 경위를 조사하고 있습니다.

하츠필드 잭슨 애틀랜타 국제공항은 지난해 1억 8007만 명의 이용객을 기록하면서, '세계에서 가장 바쁜 공항'으로 선정된 바 있습니다.

또 2019년과 2023년에도 제일 많은 승객이 이용한 공항으로 뽑히는 등 세계의 허브공항으로 유명합니다.

영상을 본 누리꾼들은 "요즘 공항 사고 자주 나는 것 같네" "공항 주차의 악몽" "무섭네, 참사로 안 이어져서 다행" 등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : Riley Barbour, Jake Telkamp)
