"국민 정치적 선택 구할 것"…내년 6월 출마 의사

<앵커>



광복절 특사로 사면·복권된 조국 전 대표가 출소 사흘 만에 공개 행보에 나섰습니다. 유튜브 방송에 출연해 어떤 경우든 "내년 6월에 국민의 선택을 구하겠다"며 내년 지방선거나 국회의원 보궐선거에 출마하겠단 의사를 분명히 했습니다.



손기준 기자입니다.



<기자>



지난 15일 광복절 특사로 출소한 지 사흘 만에 조국 전 조국혁신당 대표가 오늘(18일) 한 유튜브 방송에 출연했습니다.



이 자리에서 조 전 대표는 내년 지방선거 또는 국회의원 보궐선거에 출마할 의사를 분명히 했습니다.



[조국/전 조국혁신당 대표(유튜브 '김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장') : 국민들에게 제 의견을 다시 얘기하고 정치적 선택을 받아야 하는 거죠. 법적으론 크게 마무리된 거 아닙니까. 정치적 선택을 한 번 더 받고 싶습니다.]



민주당과의 '합당설'에 대해선 "너무 빠른 질문이라 생각한다"며 과거 정의당처럼 여당과 각을 세우진 않겠다고 밝혔습니다.



국민의힘을 향해선 "여전히 극우·친윤하는 정당이 우리나라에 있을 가치가 없다고 저는 생각한다"며 강하게 비판했습니다.



이런 기조는 출소 후 첫 공개 행보였던 오늘(18일) 오후 김대중 전 대통령 묘역 참배 이후에도 이어졌습니다.



[조국/전 조국혁신당 대표 : 현재 국민의힘 의석수, 세력 수를 반 이상 줄여야 한다, 그게 저의 목표입니다. 그게 이뤄지는 것이 시대적 과제라고 생각을 하고요.]



자신의 사면·복권을 두고 2030 세대를 중심으로 쏟아진 비판 여론에 대해선 몸을 낮췄습니다.



[조국/전 조국혁신당 대표 : (2030이) 왜 싫어하는지 분석을 하고 제가 해야 할 역할이 무엇인지를 해나가다 보면 어느 순간 달라지지 않을까 생각하고 있습니다. 급하게 서두르지 않을 것입니다.]



조 전 대표는 오늘 혁신당에 복당 신청을 하는 한편, 오는 11월 열릴 것으로 보이는 전당대회에서 당 대표로 복귀할 전망입니다.



또, 이르면 이번 주말 경남 양산의 평산마을을 찾아 문재인 전 대통령을 예방할 계획입니다.



(영상취재 : 공진구, 영상편집 : 위원양)