최태원 "글로벌서 이길 수 있는 소버린 AI 만들어야겠다"

▲ 최태원 SK그룹 회장이 18일 서울 워커힐호텔에서 열린 '이천포럼2025'행사에 참석하고 있다.

최태원 SK그룹 회장이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 소버린 AI, 즉 주권형 인공지능을 만들겠다는 의지를 밝혔습니다.최 회장은 오늘 서울 워커힐 호텔에서 열린 SK그룹의 지식경영 플랫폼 '이천포럼 2025' 에서 기자들과 만나 미국 트럼프 정부의 정책과 중국의 대응, 소버린 AI에 대해 논의했다고 밝혔습니다.그는 "소버린 AI에서 분명히 알아야 하는 건 소버린 AI가 국내에서 하는 것이 아니라 이것도 어차피 글로벌 전쟁이란 것"이라며, "세계 시장에서 이길 수 있는 소버린 AI를 우리가 만들어야겠다고 생각했다"고 말했습니다.소버린 AI란 자국만의 데이터·인프라를 활용해 독립적으로 AI 시스템을 구축·운영하는 것을 말합니다.최근 미중 두 나라간 기술 패권 경쟁이 치열한 가운데 AI 주권 확보와 안보를 위해 필요성이 강조되고 있습니다.올해로 9회째를 맞은 이천포럼은 6월 경영전략회의, 10월 CEO세미나와 함께 SK그룹의 핵심 연례행사로 꼽힙니다.(사진=연합뉴스)