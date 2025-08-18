김건희 특검, '통일교 국민의힘 입당 의혹' 당원 명부 대조 요구

▲ '통일교 입당 의혹'을 수사 중인 김건희특검이 국민의힘에 대한 2차 압수수색을 시도 중이라고 알려진 18일 국회 본청 내 국민의힘 당직자실로 특검 관계자가 들어가고 있다.

김건희 여사 의혹을 수사하는 특검팀이 통일교인 국민의힘 당원 가입 의혹 규명을 위해 오늘(18일) 재차 국회를 찾아 당 측의 수사 협조를 요청했습니다.특검팀은 오늘 오후 국회 본관에 있는 국민의힘 사무총장실 등을 방문해 압수수색 영장을 제시하고, 통일교인 명단과 국민의힘 당원 명부를 대조하는 작업에 대한 협조를 요청했습니다.앞서 특검팀은 지난 13일에도 중앙당사에 대해 압수수색영장 집행에 나섰으나 당직자 등의 반발로 장시간 대치 끝에 무산된 바 있습니다.특검팀은 국민의힘 권성동 의원 등이 연루된 통일교·건진법사 청탁 의혹을 수사하고 있습니다.건진법사 전성배 씨와 통일교 핵심 간부 윤영호 씨는 교인들을 대거 국민의힘 당원으로 가입시켜 2023년 3월 치러진 국민의힘 당대표 선거와 지난해 4월 총선에 개입하려 했다는 의혹을 받습니다.특검팀은 전 씨와 윤 씨가 권 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 한 것으로 의심하고 있습니다.당시 윤 씨는 문자메시지로 전 씨에게 "윤심은 정확히 무엇입니까", "전당대회에 어느 정도 규모로 필요한가요"라고 물었고, 전 씨는 "윤심은 변함없이 권"이라며 권 의원을 지목한 것으로 전해졌습니다.특검팀은 해당 의혹의 사실관계를 확인하기 위해 지난 2021년 12월부터 지난해 4월 사이 당원 명단을 확인할 필요가 있다는 입장입니다.앞서 특검팀은 지난달 통일교 본부 등에 대한 압수수색에서 통일교인 100만 명의 명부를 확보한 것으로 알려졌습니다.(사진=연합뉴스)