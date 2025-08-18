마포 아파트 합동 감식…발화 세대에서 배터리팩 발견

▲ 18일 서울 마포구 창전동 아파트 화재 현장에서 경찰과 소방, 관계자들이 합동감식을 하고 있다.

18명의 사상자를 낸 서울 마포구 창전동 아파트 화재 원인을 찾기 위해 소방 당국과 경찰, 한국전기안전공사 등 15명이 오늘(18일) 오전 10시부터 오후 2시까지 약 4시간가량 합동 감식을 벌였습니다.이들 기관은 불이 시작된 아파트 14층 세대에서 충전 중이던 전동 스쿠터 배터리가 발화점이 아닌지 의심하고 있습니다.소방 관계자는 감식 후 취재진에게 불이 난 세대의 한 방에서 배터리 팩이 발견됐다고 밝혔습니다.다만, 배터리 팩이 있던 방에서 불이 시작됐는지는 확인이 어렵다고 덧붙였습니다.경찰과 소방 당국은 이날 감식 결과를 토대로 정확한 발화 원인을 규명할 예정입니다.이곳에서는 전날 오전 8시 11분께 큰 불이 나 모자 관계인 20대 남성과 60대 여성 등 2명이 숨지고 16명이 다쳤습니다.불이 시작된 세대가 전소됐고 인접한 세대는 일부 소실됐습니다.소방 당국은 재산 피해 규모를 1억 5천318만 원 상당으로 추산했습니다.(사진=연합뉴스)