[자막뉴스] 골프장에 비상 착륙 경비행기…조종사와 탑승자 모두 무사해 '기적'

어제(17일) 오후 2시 20분쯤 골프를 치는 사람들 바로 위로 갑자기 비행기 1대가 나타납니다.



프로펠러가 멈춘 채 급격히 하강하는 경비행기는 11번 홀 그린 주변 땅에 강하게 충돌하며 멈춥니다.



호주 시드니의 노던비치 지역 모나베일 골프장에 훈련 중이던 경비행기 1대가 불시착한 겁니다.



주변 골퍼들이 부상자들을 구하러 비행기로 달려갔지만 50대 조종사와 훈련생, 두 탑승자 모두 비행기에서 스스로 걸어 나왔습니다.



[마틴/골프장 이용객 : 비행기가 갑자기 나타났어요. 앞쪽에 골퍼들이 앉아 있었는데, 아마도 조종사가 사람들을 피해서 착륙할 자리를 찾고 있었던 것 같아요. 조종사는 정말 잘해냈습니다.]



[크리스/응급구조대 : 조종사와 훈련생 모두 가벼운 찰과상만 입었는데 둘 다 의식이 또렷해 사고 상황을 모두 기억하고 있습니다.]



기체가 심하게 부서진 반면, 탑승자들은 천만다행으로 큰 부상을 피한 겁니다.



해당 골프장 일부 구역은 당분간 폐쇄될 예정입니다.



*해당 콘텐츠는 AI오디오로 제작됐습니다.



