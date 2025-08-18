김종국, 비연예인 연인과 결혼 발표…박명수 "결혼 힘든데 왜 굳이" 너스레

데뷔 30년 만에 가수 김종국이 결혼 소식을 발표해 축하가 이어지고 있다.



김종국은 18일 팬카페에 직접 자필 편지를 올리고 "저 장가갑니다"라는 말로 결혼 소식을 알렸다. 이어 "올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 내 반쪽만 만들었다"며 "그래도 축하해 주시고 응원해 주시길 바란다. 많이 늦었지만 이렇게 가는 게 얼마나 다행인가 싶다. 잘 살도록 노력하겠다"고 진심 어린 소감을 전했다.



30년 동안 활동하면서 김종국은 별다른 스캔들 없이 성실한 연예활동을 해왔다. 오랜 기간 응원해 온 팬들은 김종국의 결혼 소식에 더욱 큰 축하를 전하며 행복을 기원했다.



김종국의 결혼 소식은 동료 연예인들 사이에서도 화제가 됐다. 박명수는 18일 방송된 KBS 쿨FM '박명수의 라디오쇼'에서 김종국의 히트곡 '사랑스러워'를 소개하며 "우리 종국이가 결혼을 한다고요? 아이고, 축하합니다"라고 인사를 건넸다.



이어 "왜 이렇게 다들 결혼을 하냐. 힘들게"라며 익살스러운 너스레로 청취자들의 웃음을 자아냈다. 또 다른 방송인 윤정수의 결혼 소식을 언급한 청취자에겐 "아직 지상렬은 안 갔다"며 특유의 재치도 더했다.



김종국의 결혼설은 앞서 지난 4월, 서울 강남구 논현동의 고급 타운하우스형 빌라를 62억 원 전액 현금으로 매입했다는 사실이 알려지며 한 차례 제기된 바 있다. 당시에도 결혼설이 불거졌지만, 김종국은 구체적인 언급을 피했다.



