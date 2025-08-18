이 대통령 "을지연습, 북한 공격이나 한반도 긴장 고조 의도 없어"

▲ 이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 을지 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(18일) 을지연습 기간을 맞아 국가안전보장회의(NSC) 전체회의를 주재하면서 "을지연습이 북한을 공격하거나 한반도 긴장을 고조시키려는 의도가 없음을 분명히 한다"고 밝혔습니다.강유정 대통령실 대변인은 오늘 오후 브리핑을 통해 "을지연습이 우리 국민의 생명과 안전을 지키는 방어적 성격"이라고 이 대통령이 말했다고 설명했습니다.그러면서 "무엇보다 이번 훈련의 기본적인 목적은 한반도 평화를 달성해 우리 국민의 생명과 안전을 지키는 것"임을 재차 언급했다고 강 대변인은 덧붙였습니다.또 이 대통령이 을지연습의 결과를 평가해 내년도 연습 계획에도 반영해서 발전시킬 것을 지시했다고 전했습니다.오늘 NSC 회의에는 김민석 국무총리와 외교·통일·국방·행정안전부 장관, 이종석 국가정보원장, 강훈식 비서실장, 위성락 국가안보실장, 김명수 합동참모본부 의장 등이 참석했습니다.이 자리에서 전시 상황에 대비한 국가 총력전 수행 능력 및 기관별 전시 전환 절차 등에 대한 점검이 이뤄졌다고 대통령실은 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)