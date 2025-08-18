강릉시 해수욕장 폐장…올해 피서객 20.8% 증가

▲ 강릉 경포해수욕장

306만여 명이 방문하며 강원 동해안 대표 피서지로 위상을 재확인한 경포해수욕장 등 강릉지역 18개 해수욕장이 폐장했습니다.이는 전년 대비 20.8% 증가한 수치입니다.경포해수욕장은 지난 6월 말 개장 전 '비치비어페스티벌'을 통해 여름의 시작을 알렸고, 개장 기간에는 '경포 썸머 페스티벌'을 개최해 공연·체험형 프로그램을 강화했습니다.비치비어페스티벌은 전년 대비 23.5%, 썸머페스티벌은 전년 대비 50.3% 증가해 다채로운 볼거리·즐길 거리를 제공했습니다.'제2회 강릉버스킹전국대회'도 해수욕장 운영 기간과 연계해 여름 분위기를 한껏 끌어올렸습니다.올해 처음 주문진 해수욕장에는 '캠핑·비어' 콘셉트의 신규 테마 해수욕장을 조성해 피서객의 큰 호평을 받았습니다.안목해수욕장 '펫비치'는 반려견과 함께하는 피서 문화를 조성했습니다.경포해수욕장 해수풀장은 유아 전용 슬라이드·그늘 쉼터 등 가족 중심의 안전·편의 요소를 확충해 이용객이 7만 587명으로 전년 대비 13.7% 증가했습니다.경포의 상징인 오리바위 다이빙대도 플로팅 브리지를 130m 연장해 체험객 6천635명(25.8%↑)을 기록, 변화하는 이용자 수요를 폭넓게 충족했습니다.경포해수욕장 야간개장은 7월 26일부터 8월 9일까지 총 15일간 누적 3만 785명이 이용해 전년 대비 3배 증가했습니다.중앙광장 일원 200m 구간에는 구조선·수상 오토바이를 전진 배치하고, 고출력 조명 확충 등 현장 안전 체계를 튼튼히 했습니다.아울러 쾌적한 해수욕장 환경 조성을 위해 환경정비를 매일 상시 체제로 운영했습니다.시는 폐장 이후에도 경포해수욕장을 포함한 14개 해수욕장에 총 85명의 안전관리 인력을 배치, 위험 요인 관찰·신고, 응급구조 등 현장 감시를 지속합니다.동시에 청소 인력 109명을 투입해 쓰레기 수거·잔여물 정비 및 편의시설 사후관리를 병행, 깨끗한 해변 환경을 유지할 계획입니다.(사진=연합뉴스)