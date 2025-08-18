"내란 척결" vs "DJ 포용 주목"…여야, 추모식서도 '냉랭'

<앵커>



정청래 민주당 대표와 송언석 국민의힘 비상대책위원장이, 지난 광복절 경축식에 이어서 오늘(18일) 김대중 전 대통령 추모식에서도 나란히 앉았습니다. 두 사람은 오늘 추모식에서도, 한 사람은 진정한 용서는 완전한 내란 척결이다, 또 한 사람은 김대중 정신은 통합과 포용이다, 이렇게 서로를 향해서 날을 세웠습니다.



배준우 기자입니다.



<기자>



국립 서울현충원에서 열린 김대중 전 대통령 서거 16주기 추모식.



정청래 민주당 대표와 송언석 국민의힘 비상대책위원장은 지난 광복절 경축식에 이어 다시 나란히 앉았지만, 냉랭한 분위기만 감돌았습니다.



정청래 민주당 대표는 추모사에서 김대중 전 대통령은 자신에게 곧 5월의 광주라며, 고난 속에 피어난 인동초같이 김대중 정신은 여전히 이 땅에 살아숨쉬고 있다고 말했습니다.



그러면서 완전한 내란 종식이 필요하다고 강조했습니다.



이어 송언석 국민의힘 비대위원장은 김대중 전 대통령은 화합과 통합의 정치로 국가적 위기를 극복했다고 평가했습니다.



그러면서 정치가 통합의 중심에 서야 한다고 강조했습니다.



여야의 대치는 오는 21일 예정된 국회 본회의에서 고조될 것으로 보입니다.



국민의힘은 무제한 토론으로 노란봉투법과 상법 개정안 등 입법 저지에 나서겠다는 방침이지만, 국회 의석수에서 압도적 우위인 민주당은 하루에 한 건씩의 법안 통과를 예고하고 있습니다.



