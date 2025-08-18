뉴스

[자막뉴스] "술맛 안 나네" 술도 안 마신다…매출 10% 감소

정혜경 기자
작성 2025.08.18 14:29 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
올해 2분기 소비 위축이 이어지면서, 술집 매출이 전년보다 10% 가까이 줄어든 것으로 나타났습니다.

한국신용데이터의 2025년 2분기 소상공인 동향 보고서에 따르면, 올해 2분기 소상공인 사업장당 매출 평균은 약 4507만 원으로 집계됐습니다.

직전 분기보다는 7.9% 늘었지만 1년 전인 지난해 2분기보다는 0.8% 줄어든 수준입니다.

업종별로는 외식업이 세부 업종 대부분에서 매출이 쪼그라들었습니다.

가장 큰 타격을 입은 건 술집으로 매출이 9.2% 줄었고, 아시아음식, 패스트푸드, 카페 등도 그다음으로 매출이 많이 줄어든 걸로 나타났습니다.

서비스업에서는 노래방, 피시방, 스포츠시설 등 예술과 스포츠 여가 관련 업종에서도 8.3% 정도 매출이 쪼그라들었습니다.

한국신용데이터 측은 이번 2분기에 나타난 외식과 여가 분야 소비 위축이, 단순한 매출 감소를 넘어 소비자들의 생활 방식과 지출 우선순위가 바뀌고 있다는 신호로 해석될 수 있다고 설명했습니다.

특히 해외 출국 인원이 늘어나는 등 해외여행 수요 증가 역시, 국내 소비 여력을 줄여 소상공인 매출 감소에 영향을 미친 것으로 분석했습니다.

다만 새 정부의 민생회복 소비쿠폰 효과가 반영돼, 3분기에는 일부 업종에서 회복 조짐이 나타날 수 있다고 덧붙였습니다.

한국신용데이터가 소상공인 사업장 카드 매출 자료를 분석한 결과, 소비쿠폰 배포가 시작된 한 주 동안 전국 소상공인 평균 카드 매출액은 전주 대비 2.2% 늘었습니다.

한편 빚을 남긴 채 폐업한 사업장은 약 49만 개에 이르렀습니다.

폐업한 사업장 평균 연체액은 약 673만 원, 평균 대출 잔액은 6304만 원으로 집계됐습니다.

( 취재: 정혜경 / 영상편집: 김나온 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부 )
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정혜경 기자 사진
정혜경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지