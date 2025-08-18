FIFA, 클럽 월드컵 '2년 마다 개최' 논의…참가팀 48개 확대도

▲ 2025 FIFA 클럽 월드컵 우승한 첼시

국제축구연맹, FIFA가 클럽 월드컵 참가 팀 수를 늘리고, 대회를 2년에 한 번씩 개최하는 방안을 논의 중입니다.영국 가디언에 따르면 FIFA는 빅클럽들의 요청을 바탕으로 2029년부터 대회를 2년 주기로 개최하는 것을 고려하고 있습니다.레알 마드리드를 필두로 이번 대회 참가 자격을 얻지 못한 바르셀로나, 리버풀, 맨체스터 유나이티드, 나폴리 등이 대회 개최 주기의 단축을 원하고 있습니다, 클럽 월드컵의 막대한 우승 상금에 끌린 이들 구단이 대회가 더 자주 열리게 해 달라며 FIFA에 압박을 넣고 있다고 가디언은 전했습니다.FIFA는 당장 다음 대회부터 클럽 월드컵 규모를 대폭 확대하는 것도 추진 중입니다.2029년 클럽 월드컵부터는 국가별로 최대 2개 팀까지 출전할 수 있는 규정을 없애고, 전체 참가 팀 수도 기존 32개에서 48개로 늘린다는 계획입니다.아울러 FIFA는 클럽 월드컵을 비롯한 대회 운영을 위한 여유를 마련하고, 선수들의 일정 부담을 완화하기 위해 6월 A매치 기간을 없애는 방안도 고려하고 있습니다.2000년 처음 개최된 클럽 월드컵은 매년 6개 대륙 클럽대항전 챔피언과 개최국 리그 우승팀이 한데 모여 경쟁하는 대회였습니다.2023년 잔니 인판티노 FIFA 회장이 클럽 월드컵을 4년에 한 번 전 세계 32개 구단이 경쟁하는 대회로 바꿨고, 올해 6월 '4년 주기 새 클럽 월드컵'의 첫 대회가 치러졌습니다.이번 대회에서 우승을 거둔 첼시는 상금 약 8,500만 파운드, 우리 돈 1,597억 원을 받았습니다.(사진=게티이미지)