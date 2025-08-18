"중국인 숙박비 5만 원? 왜 세금으로"…경남도 '발칵'

▲ 경남도청

경남도가 무비자로 입국하는 중국인 단체 관광객 대상 인센티브로 숙박비를 지원한다는 내용이 알려지자, 지원 중단을 요구하는 글이 경남도청 홈페이지에 수십 건 올라왔습니다.오늘(18일) 경남도에 따르면 지난 14일부터 17일 사이 경남도청 홈페이지 '도지사에게 바란다' 코너에 중국인 관광객에 대한 숙박비 지원을 중단해야 한다는 글이 40건 가까이 게시됐습니다.왜 세금을 가지고 중국인들에게 숙박비를 지원하느냐고 항의하며 중단을 요구하는 글이 대부분이었습니다.경남도가 지난 12일, 9월 29일부터 중국인 단체 관광객에 대한 한시적 무비자 입국을 허용하는 정부 정책에 맞춰 중국인 대상 체류형 관광상품 판매를 시작했다는 내용의 보도자료를 낸 것이 발단이었습니다.이 자료 중에 경남관광재단이 관광객 1명당 숙박비 5만 원을 지원한다는 내용이 들어있었습니다.경남도는 중국인에게만 숙박비를 지원하는 것이 아니라고 해명했습니다.경남도는 2009년 지역 관광산업 활성화를 지원하고자 내·외국인 단체 관광객을 도내 숙박업소에 1박 이상 투숙하도록 알선한 관광사업자에게 예산을 지원할 수 있도록 한 '경남도 관광진흥 조례'를 제정했습니다.이 조례에 근거해 2010년부터 경남을 찾는 모든 외국인단체 관광객을 유치하는 여행사에 숙박 인센티브를 주고 있으며 다른 시도 역시 마찬가지라고 경남도는 설명했습니다.경남도는 지난 5월 기준, 올해 1∼5월 사이 경남을 찾은 타이완(758명), 미국(434명), 일본(91명), 싱가포르(29명) 단체 여행객에게 숙박 인센티브를 제공했고, 외국인 관광객에게 숙박비를 직접 주는 것이 아니라, 지역 숙박업계에 제공하는 것이라고 재차 설명했습니다.정부는 지난 6일 김민석 국무총리 주재로 '관광 활성화 미니정책TF' 회의를 열어 9월 29일부터 내년 6월 30일까지 중국 단체관광객 대상 무비자 입국을 허용하기로 결정한 바 있습니다.(사진=경남도청 홈페이지 캡처, 경남도 제공, 연합뉴스)