'62억 신혼집' 김종국 "반쪽 만나서 장가갑니다"…깜짝 결혼 발표

가수 겸 방송인 김종국(49)이 결혼을 공식 발표하며 품절남 대열에 합류했다. 김종국은 데뷔 30주년을 맞이한 해에 인생의 큰 전환점을 맞게 됐다.



김종국은 18일 자신의 팬카페에 직접 자필 편지를 올리며 결혼 소식을 알렸다. 그는 "언젠가는 이런 글을 쓰게 되는 날이 올 거라 마음속으로 준비했지만 막상 글을 준비하다 보니 상상 이상으로 떨리고 긴장된다"며 운을 뗐다.



이어 "저 장가갑니다. 올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶었던 앨범은 안 만들고 제 반쪽을 만들었다"며 "많이 늦었지만 이렇게 가는 게 얼마나 다행입니까. 축하해 주시고 응원해 주시기 바랍니다"라고 덧붙였다.



김종국은 "결혼식은 가까운 시일 내에 크지 않은 규모로, 가족과 가까운 지인분들과 조용히 치를 예정"이라고 밝히며, 팬들에게 "늘 큰 힘이 되어주셔서 장가도 가고 인생의 새로운 도전을 하게 됐다. 더 열심히 사는 김종국이 되겠다"고 감사 인사를 전했다.



같은 날 김종국은 SBS '런닝맨' 촬영 중에도 직접 결혼 소식을 전했다.



경기도 평택에서 진행된 촬영에서 그는 오프닝 도중 조심스럽게 결혼 소식을 꺼냈고, 이를 전혀 예상하지 못한 출연진과 게스트 배우 장동윤, 김아영 등은 놀라움을 감추지 못했다. 처음에는 '몰래카메라'인 줄 알았던 멤버들도 곧 진심이라는 사실을 알고 축하의 박수를 보낸 것으로 전해졌다.



앞서 김종국은 지난 4월, 전용면적 243㎡(약 70평) 규모의 고급 주택을 62억 원 전액 현금으로 매입한 사실이 알려져 결혼을 위한 신혼집을 마련한 게 아니냐는 추측이 돌았다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)