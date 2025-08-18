통일부 "윤석열 정부 '8.15 통일독트린' 폐기"

<앵커>



정부가 윤석열 정부 당시 발표됐던 '8.15 통일 독트린'을 폐기한다고 밝혔습니다. 반북 흡수통일론을 폐기하고 북한 체제를 존중하겠다는 겁니다.



안정식 북한전문기자입니다.



<기자>



통일부가 윤석열 정부 '8.15 통일 독트린'의 반북 흡수통일, 자유의 북진론을 폐기한다고 밝혔습니다.



통일부는 이재명 대통령이 광복절 경축사에서 핵심 대북메시지로 북측 체제 존중, 흡수통일 불추구, 일체의 적대행위 불추진 3가지를 제시했다면서 이렇게 밝혔습니다.



[구병삼/통일부 대변인 : 이는 지난 윤석열 정부 '8.15 통일독트린'의 반북 흡수통일, 자유의 북진론을 폐기하고 평화공존의 대북정책 기조를 분명히 한 것입니다.]



통일부는 8.15 통일독트린 발표 당시에도 논란이 있었다고 지적했습니다.



[구병삼/통일부 대변인 : '8.15 통일독트린은 발표 당시에도 자유, 인권 등 가치와 이념에 지나치게 경도되었으며, 수립 과정에서 대국회 의견수렴 미비 등 절차적 문제가 지적된 바 있습니다.]



통일부는 앞으로도 한반도의 실질적 긴장 완화와 남북 신뢰 회복을 위한 조치를 일관되게 추진하겠다고 밝혔습니다.



윤석열 전 대통령은 지난해 광복절 경축사에서 '자유 민주 통일'이라는 통일의 지향점을 명확히 하는 내용의 '8.15 통일 독트린'을 발표한 바 있습니다.



이재명 정부가 8.15 통일 독트린을 폐기하면서, 윤석열 정부의 통일정책은 1년 만에 사라지게 됐습니다.



