'휴대전화 3대 부수고 호수로…' 경찰관이 호수 빠진 남성 구조

유영규 기자
작성 2025.08.18 11:35 조회수
▲ 아중호수에 빠진 남성 구하는 경찰관

경찰관이 호수에 빠진 40대 남성을 무사히 구조했습니다.

오늘(18일) 언론 취재를 종합하면 지난 15일 오후 10시 전주시 폐쇄회로(CC)TV 통합관제센터로부터 '아중호수에서 한 남성이 휴대전화를 3개째 부수고 있다'는 신고가 전북경찰청에 들어왔습니다.

1∼2분 뒤에는 '이 남성이 호수로 들어갔다'는 신고가 이어졌습니다.

위급한 상황이라고 판단한 전주덕진경찰서 아중지구대 경찰관들은 아중호수로 출동했습니다.

현장에 도착한 조 모 경위(47)의 눈에 호수 안에 있던 A 씨가 들어왔습니다.

A 씨는 몸에 힘이 빠진 듯 보였습니다.

당장 제복을 벗고 구명조끼를 입은 조 경위는 30여ｍ를 헤엄쳐 A 씨에게 다가갔습니다.

하지만 A 씨는 조 경위가 건네는 구명환을 두 차례 내던지며 '자신을 내버려 달라'고 거부하고 저항했습니다.

조 경위는 이에 재차 A 씨에게 구명환을 씌웠고, 그가 구명환을 벗지 못하도록 줄과 몸을 고정한 뒤 잡아끌어 제방으로 무사히 구조했습니다.

이후 정신건강복지센터와 가족들에게 A 씨를 인계했습니다.

조 경위는 "신고부터 출동까지 시간이 걸린데다가 물 온도가 차가워 조금만 머뭇거리면 A 씨가 위험할 수 있는 상황이라고 생각했다"며 "평소 수영을 할 수 있어서 주저하지 않고 호수로 뛰어들었다"고 말했습니다.

그러면서 "A 씨의 가족들이 감사하다는 인사를 건넸다"며 "마땅히 경찰관으로서 할 일을 했을 뿐이다. A 씨가 무사해서 다행이다"고 덧붙였습니다.

(사진=조성천 경위 제공, 연합뉴스)
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
