서울시, 2년간 '마약 의심' 358건 적발·36명 검거 연계

▲ CCTV 관제 모습(서초스마트허브센터)

서울시는 최근 2년간 CCTV 관제를 통해 마약 의심 행위 358건을 적발하고 이 가운데 36건이 검거되도록 연계했다고 오늘(18일) 밝혔습니다.일상에 파고든 마약 범죄를 추적하기 위해 서울 전역 CCTV 11만 3,273대를 활용한 결과물입니다.연도별 의심 행위 적발 건수를 보면 2023년 하반기 141건(검거 12건), 2024년 153건(검거 14건), 올해 상반기 64건(검거 10건)이었습니다.서초구(111건)와 강남구(63건)가 174건으로 전체 절반가량(48.6%)을 차지했습니다.검거 장소는 주택가 인근(12건), 도로·차량(13건)이 69%를 차지하는 등 생활 공간과 밀접한 곳에 분포된 양상을 보였습니다.시는 마약류 범죄 24시간 실시간 관제를 위해 CCTV 관제요원 322명을 대상으로 실무 중심 교육을 정기적으로 진행하고 있는데, 하반기에는 교육 횟수를 늘려 대응력을 높일 방침입니다.교육은 검찰청의 협조로 수사관이 직접 강의하는 방식으로 진행하고, 배달 기사로 위장하는 '던지기' 수법 등 현장 경험이 반영됐습니다.교육을 수료한 관제요원들은 경찰과의 공조로 서울 시내 관제센터가 '도심 속 마약 방어선' 역할을 충실히 해내고 있다고 시는 설명했습니다.시는 온라인 공간에서도 마약류 범죄에 대한 감시를 이어가고 있습니다.지난해 1월부터 현재까지 SNS, 포털사이트에서 마약 관련 게시물 1만 621건을 적발하고 차단 요청하는 등 마약 유통 차단에 나서고 있습니다.시는 적극적인 제보 협조를 당부했습니다.거리에서의 수상한 행동이나 의심스러운 상황은 경찰 112에, 온라인상 마약류 광고 게시물 등을 발견하면 전용 제보 창구(nodrugs@seoul.go.kr)를 통해 신고할 수 있습니다.아울러 시는 버추얼 아이돌 '플레이브'와 함께 마약 근절 캠페인도 진행합니다.이날부터 시작하는 영상 캠페인에는 "마약에 만약은 없다, 호기심으로라도 절대 시작하면 안 된다"는 메시지가 담겼습니다.영상은 서울시 유튜브와 강남대로 미디어폴, K-팝 스퀘어 아티움 등 서울시 내 120여 개 전광판, SNS 등을 통해 확인할 수 있습니다.강진용 서울시 보건의료정책과장은 "실시간 CCTV 감시와 함께 예방부터 치료·재활까지 촘촘한 대응 체계를 가동하고 있다"며 "일상 속에서 마약 위험을 감지하면 즉각적인 신고로 대응에 힘을 보태주시길 바란다"고 밝혔습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)