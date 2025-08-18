연기 못 막는 '방연 마스크'…7년 만에 인증제 폐지

<앵커>



공공장소에 비치된 수건형 방연 마스크가 유독가스를 제대로 차단하지 못하는 것으로 밝혀졌습니다. 행안부가 방연 마스크 도입 7년 만에 인증제를 폐지하고 지정제로 바꾸기로 했습니다.



TBC 서은진 기자입니다.



<기자>



[전문가들은 이 제품이 유독 가스를 제대로 차단하지 못한다고 지적했지만, 해당 마스크 업체는 정부 인증까지 받아 납품한 것으로 확인됐습니다.]



화재 발생 시 연기를 막는 방연 마스크입니다.



전국 지자체에서 지원 조례까지 만들어 마스크 비치를 확대하고 있지만, 실상은 허술하기 짝이 없었습니다.



행정안전부에서 재난 안전 제품으로 인증한 수건형 마스크 일산화탄소 시험 기준은 50ppm.



KS 인증 화재용 마스크 기준 2,500ppm의 2%에 불과합니다.



그래서 무늬만 방연 마스크란 비판이 제기됐습니다.



[한돈희/전 한국호흡보호구학회 회장 (지난달 30일) : 50ppm은 아무것도 아니라니까. 담배 하나 피우면 100ppm도 더 나와요. CO(일산화탄소)는 KS나 KFI(한국소방산업기술원) 기준치를 맞춘 마스크를 보급해야.]



그런데 행정안전부가 이런 제품을 최소한의 기준도 없이 재난 안전 제품으로 인증했다는 사실이 TBC 취재를 통해 드러났습니다.



이에 행안부는 재난 인증이 KS 등 다른 인증과 헷갈린다며 인증제를 폐지하고 지정제로 바꾸겠다고 밝혔습니다.



관련법 개정안을 이달 안에 국회에 제출할 예정입니다.



[김용두/행정안전부 재난안전산업과장 : 저희 인증 제도 같은 경우에는 목적 자체가 우수 신제품 보급 활성화라는 목적을 갖고 있거든요. 제도의 본연 취지에 맞도록 재난안전산업법 개정을 통해 인증을 지정제로 변경하는 방안을 추진하고 있습니다.]



또 재난 안전 제품을 등급화하고 세부 심사 기능을 강화하는 등 제도의 공신력과 전문성을 높이는 작업에도 착수했습니다.



전문가들은 인증이든 지정이든 명확한 심사 기준부터 만들어야 한다며, 이를 확보하지 못하면 재난 안전 제품에 대한 불신만 키울 것이라고 지적합니다.



[김태구/인제대 보건안전공학과 교수 : 인증하든 지정을 하든 그 방재 기능을 달성하고 정확한 품목의 시험 항목이 통과한 것만 사용해야지 우후죽순 지정한다면 오히려 혼란만 주고...]



지난 2018년 도입한 재난 안전 제품 인증. 방연 마스크 실효성 논란으로 7년 만에 대대적인 수술에 들어갔습니다.



(영상취재: 김도윤 TBC)



TBC