내란특검, 내일 한덕수 전 총리 소환…윤 계엄 가담·방조 혐의

▲ 한덕수 전 국무총리

내란특검팀이 내일(19일) 한덕수 전 국무총리를 피의자 신분으로 소환 조사합니다.특검팀은 오늘 "내일 오전 9시 30분 한 전 총리에 대해 소환을 요청했다"고 밝혔습니다.한 전 총리는 지난해 12월 3일 윤석열 전 대통령의 불법 비상계엄 선포에 가담 또는 방조했다는 의혹을 받습니다.윤 전 대통령이 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 계엄 선포문을 작성하고 이를 폐기했다는 혐의의 공범으로도 지목돼 있습니다.'국정 2인자'인 한 전 총리가 계엄 이후인 지난해 12월 5일 강의구 전 대통령실 부속실장이 작성한 허위 계엄 선포 문건에 김용현 전 국방부 장관과 나란히 서명한 뒤 '사후에 문서를 만든 게 알려지면 또 다른 논쟁이 발생할 수 있다'며 폐기를 지시했다는 내용입니다.아울러 '계엄 선포문을 인지하지 못했다'는 취지로 헌법재판소와 국회 등에서 위증한 혐의도 받습니다.한 전 총리는 또, 계엄 당일인 지난해 12월 3일 밤 11시 12분쯤 추경호 전 국민의힘 원내대표와 통화하며 국회의 계엄 해제 의결 방해에 관여했다는 의혹도 받고 있습니다.앞서 특검팀은 지난달 2일에도 한 전 총리를 한차례 불러 관련 의혹 전반을 조사했으며, 지난달 24일에는 한 전 총리의 자택과 국무총리 공관, 강 전 부속실장 자택 등을 압수수색했습니다.특검팀이 압수수색 이후 한 전 총리에 대한 소환 조사에 나선 것은 이번이 처음입니다.(사진=연합뉴스)