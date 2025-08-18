뉴스

김건희·김예성·전성배 소환…한덕수는 내일 소환

백운 기자
작성 2025.08.18 12:17 조회수
<앵커>

김건희 특검팀이 오늘(18일) 구속 뒤 두 번째로 김 여사를 소환하고, 김예성 씨와 건진법사 전성배 씨도 같은 시간대에 소환해 조사하고 있습니다. 내란특검팀은 한덕수 전 국무총리에게 내일 소환을 통보했습니다.

백운 기자입니다.

<기자>

김 여사를 태운 법무부 호송차가 서울 광화문 김건희 특검 사무실로 들어갑니다.

김건희 특검팀은 오늘 오전 구속 뒤 두 번째로 김 여사를 소환했습니다.

특검팀은 지난 14일, 김 여사 구속 뒤 첫 소환 조사에서 공천 개입 의혹 등을 추궁했지만 김 여사는 대부분의 혐의에 진술 거부권을 행사했습니다.

특검팀은 같은 시간 김 여사의 집사로 알려진 김예성 씨도 구속 뒤 처음으로 소환했습니다.

특검팀은 경영상 현안 등이 있었던 기업 등이 김 여사와 친분이 있는 김 씨 회사에 투자한 180억여 원이 대가성 자금이 아닌지 수사하고 있습니다.

각종 명품 선물이 엮여 있는 통일교 현안 청탁 의혹의 핵심 피의자인 건진법사 전성배 씨도 김 여사와 같은 시간에 조사받습니다.

김 여사와 김 씨, 전 씨가 동시에 조사를 받는 만큼 집사 게이트, 통일교 청탁 의혹 등과 관련해 대질신문이 진행될 수 있다는 관측도 나오고 있습니다.

이런 가운데, 내란 특검팀은 한덕수 전 국무총리에게 내일 오전 피의자로 출석해 조사받으라고 통보했습니다.

한 전 총리는 사후 계엄 선포문의 작성과 폐기 과정에 깊숙이 관여하는 등 계엄에 가담한 혐의를 받고 있습니다.

또 계엄 전후 상황과 관련해 헌법재판소와 국회 등에서 위증한 혐의도 받고 있습니다.

채상병 특검팀은 오늘 오전 수사외압 의혹의 핵심 인물 유재은 전 국방부 법무관리관을 소환했습니다.

유 전 관리관은 지난 2023년 채상병 순직사건을 수사했던 박정훈 대령에게 여러 차례 전화해 혐의 대상을 축소하고, 경찰에 이첩된 수사기록 회수를 주도했다는 의혹을 받고 있습니다.

(영상취재 : 김승태·양현철, 영상편집 : 최혜영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지