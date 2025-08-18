서울시 '외로움안녕120', 넉 달 만에 상담 1만 5천 건↑

외로움안녕120은 외로움 예방 전문 상담사가 상주하는 콜센터로, 누구나 24시간 365일 전화나 채팅을 통해 외로움·고립·은둔 등의 어려움을 상담할 수 있습니다.
지난 4월 1일부터 시범 운영을 시작해, 지난달부터 본 운영에 들어갔습니다.
지난 13일까지 상담 건수는 1만 5,565건으로 올해 목표치(3천 건)를 5배 넘게 초과 달성한 것으로 나타났습니다.
6∼7월 이용자 130명을 대상으로 한 조사 결과, 전체 평균 만족도는 5점 만점에 4.4점으로 파악됐습니다.
나이대별로는 65세 이상 노년층(4.7점)의 만족도가 가장 높았고, 성별로는 남성(4.4점)이 여성(4.1점)보다 높게 조사됐습니다.
특히 외로움 완화(4.5점), 우울감 해소(4.3점), 정서적 유대감 향상(4.1점) 등 상담을 통해 실질적 도움을 체감한 것으로 나타났습니다.
외로움안녕120은 대표번호 '☎120+5번'을 통해 전화 상담할 수 있습니다.
전화 통화 외에 '외로움챗봇'도 이용할 수 있습니다.
챗봇 접속은 URL( qs.hiqri.ai/webchat/dasan) 또는 카카오톡 채널에서 '외로움안녕120' 검색하면 이용할 수 있습니다.
이수진 고립예방센터장은 "앞으로도 시민 한 사람 한 사람의 고립, 외로움을 해소하고 관계 회복을 돕는 일상 속 정서적 안전망 역할을 더 강화해 나가겠다"고 밝혔습니다.
(사진=서울시 제공, 연합뉴스)