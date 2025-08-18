네이버 상반기 평균 급여 1억 원 육박…카카오는 절반

네이버의 상반기 직원 평균 임금이 1억 원에 육박하는 것으로 나타났습니다.



남성만 놓고 보면 1억 원을 넘겼습니다.



오늘(18일) ICT(정보통신기술) 업계와 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 상반기 기준 네이버의 1인 평균 급여액은 9천200만 원으로 집계됐습니다.



남성의 경우 1억 100만 원으로 처음으로 1억 원을 넘겼습니다.



지난해 상반기 기준 남성 평균 급여액은 8천300만 원이었습니다.



1년 만에 남성 기준 평균 급여가 2천만 원 가까이 상승한 셈입니다.



여성 평균 급여는 7천800만 원이었습니다.



지난해의 경우 6천500만 원으로 나타났습니다.



해당 금액은 RSU(양도제한조건부주식) 지급분과 스톡옵션 행사차익이 포함된 수치입니다.



다만 스톡옵션 행사차익을 제외한 평균값도 수치상 변화는 없어, 스톡옵션 행사차익이 전체 급여 평균에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 나타났습니다.



카카오의 경우 상반기 1인 평균 급여액은 5천800만 원으로 집계됐습니다.



남성은 상반기 동은 평균 6천400만 원, 여성은 4천900만 원을 받았습니다.



카카오의 평균 근속 연수는 6년, 네이버는 7.6년이었습니다.



네이버 관계자는 "상반기에는 성과급이 포함돼 있어 상대적으로 급여가 높은 것으로 나타난다"고 설명했습니다.



네이버는 연초 지난해 업무 성과 평가에 따라 전체 직원들을 상대로 최대 연봉의 50%까지 성과급을 지급하는 것으로 알려져 있습니다.



전체 평균으로는 연봉의 20%가량 되는 것으로 전해집니다.



또 다른 관계자는 "개발자 직군들을 중심으로 고액 급여가 몰려 있을 것"이라며 "업무별로 급여는 상이할 수 있다"고 분위기를 전했습니다.