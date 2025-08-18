뉴스

네이버 상반기 평균 급여 1억 원 육박…카카오는 절반

유영규 기자
작성 2025.08.18 11:11 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
네이버 상반기 평균 급여 1억 원 육박…카카오는 절반
네이버의 상반기 직원 평균 임금이 1억 원에 육박하는 것으로 나타났습니다.

남성만 놓고 보면 1억 원을 넘겼습니다.

오늘(18일) ICT(정보통신기술) 업계와 금융감독원 전자공시시스템에 따르면, 상반기 기준 네이버의 1인 평균 급여액은 9천200만 원으로 집계됐습니다.

남성의 경우 1억 100만 원으로 처음으로 1억 원을 넘겼습니다.

지난해 상반기 기준 남성 평균 급여액은 8천300만 원이었습니다.

1년 만에 남성 기준 평균 급여가 2천만 원 가까이 상승한 셈입니다.

여성 평균 급여는 7천800만 원이었습니다.

지난해의 경우 6천500만 원으로 나타났습니다.

해당 금액은 RSU(양도제한조건부주식) 지급분과 스톡옵션 행사차익이 포함된 수치입니다.

다만 스톡옵션 행사차익을 제외한 평균값도 수치상 변화는 없어, 스톡옵션 행사차익이 전체 급여 평균에 미치는 영향은 크지 않은 것으로 나타났습니다.

카카오의 경우 상반기 1인 평균 급여액은 5천800만 원으로 집계됐습니다.

남성은 상반기 동은 평균 6천400만 원, 여성은 4천900만 원을 받았습니다.

카카오의 평균 근속 연수는 6년, 네이버는 7.6년이었습니다.

네이버 관계자는 "상반기에는 성과급이 포함돼 있어 상대적으로 급여가 높은 것으로 나타난다"고 설명했습니다.

네이버는 연초 지난해 업무 성과 평가에 따라 전체 직원들을 상대로 최대 연봉의 50%까지 성과급을 지급하는 것으로 알려져 있습니다.

전체 평균으로는 연봉의 20%가량 되는 것으로 전해집니다.

또 다른 관계자는 "개발자 직군들을 중심으로 고액 급여가 몰려 있을 것"이라며 "업무별로 급여는 상이할 수 있다"고 분위기를 전했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지