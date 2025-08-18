'빅히트 6년 주기 대박설' 입증할까…코르티스, 오늘(18일) 전격 데뷔

빅히트 뮤직이 6년 만에 선보이는 신인 보이그룹 코르티스(CRTS)가 오늘(18일) 오후 6시, 타이틀곡 'What You Want'를 발표하며 화려한 데뷔를 알린다.



코르티스는 마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호 총 5인으로 구성된 팀으로, 방탄소년단(2013년), 투모로우바이투게더(2019년)에 이어 빅히트가 세 번째로 론칭한 보이그룹이다. '6년 주기 대박설'이 팬들 사이에서 거론될 정도로 데뷔 전부터 뜨거운 관심을 받아왔다.



실제로 이들은 글로벌 숏폼 플랫폼 틱톡(TikTok) 계정 개설 6일 만에 100만 팔로워를 돌파했고, 18일 오전 기준 140만 팔로워를 기록 중이다. 데뷔 앨범의 인트로곡 'GO!' 뮤직비디오는 한국, 미국, 캐나다, 영국 등 전 세계 11개국 유튜브 인기 급상승 차트에 오르며 글로벌 팬덤의 주목을 받고 있다.



코르티스는 전원이 콘텐츠 제작에 참여하는 '영 크리에이터 크루'라는 독특한 정체성을 갖고 있다. 멤버 전원이 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES' 크레디트에 이름을 올렸고, 수록곡 'GO!'의 안무와 뮤직비디오 연출에도 적극적으로 참여했다.



특히 마틴과 제임스는 연습생 시절부터 투모로우바이투게더, 엔하이픈, 아일릿 등 선배 아티스트들의 음악과 안무 작업에 참여한 경험이 있어, 신인답지 않은 완성도 높은 결과물이 기대된다.



타이틀곡 'What You Want'는 1960년대 사이키델릭 록(Psychedelic Rock)의 향수를 자극하는 기타 리프와 힙합 기반의 붐뱁 리듬을 결합한 독특한 사운드로, K-팝에서 보기 드문 장르 실험이 돋보인다.



해당 곡은 코르티스가 새로운 세상에 발을 들이며 자신을 선언하는 메시지를 담은 곡으로, 곡의 당당한 분위기를 살리는 파워풀한 퍼포먼스 또한 주목할 만하다. 퍼포먼스에는 예상을 뛰어넘는 시각적 장치가 활용될 예정이며, 컨셉추얼 퍼포먼스 필름은 18일 오후 6시 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널을 통해 공개된다.



코르티스는 타이틀곡 활동으로 강렬한 존재감을 각인시킨 후, 오는 9월 8일 데뷔 앨범 'COLOR OUTSIDE THE LINES'를 정식 발매하며 본격적인 활동에 나선다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)