조국 "국민 정치적 선택 구할 것"…내년 6월 선거 출마 의사 밝혀

▲ 조국 전 조국혁신당 대표

이번 광복절 특사로 사면·복권된 조국 전 조국혁신당 대표가 내년 지방선거 혹은 국회의원 보궐선거 출마 의사를 드러냈습니다.조 전 대표는 오늘(18일) 김어준 씨가 진행하는 유튜브 방송에 나와 "어떤 경우든 내년 6월에 국민에 의한 선택을 구하겠다는 점은 분명하다"고 말했습니다.지방선거와 국회의원 보궐선거 중 어디에 출마할 계획이냐는 취지의 질문엔 "어디로 나갈지는 저도 아직 결정할 수 없다"고 답했습니다.또 "국민께서 저를 비판하신 부분을 포함해 국민께 제 의견을 얘기하고 정치적 선택을 받아야 한다"며, "법적으로는 마무리된 것이고 정치적 선택을 다시 받고 싶다"고 전했습니다.조 전 대표는 자녀 입시 비리 등의 혐의로 실형을 선고받고 지난해 12월 수감 됐지만, 지난 15일 사면·복권됐습니다.'학자로 돌아갈 생각은 없느냐'는 물음엔 "없다. 정치를 해야 한다. 저의 운명은 2019년 이후로 굳이 말하자면 바뀌었다고 생각한다"고 밝혔습니다.여당인 민주당과 조국혁신당의 합당 가능성에 대해선 "오늘 제가 당에 복귀할 생각인데, 당 대표 복귀도 한참 멀었다. 민주당 안에서도 합당론자가 있고, 합당 반대론자가 있는 것으로 안다"며 사실상 '시기상조'라는 취지로 말했습니다.또 지방선거, 총선에서 "국민의힘이 이기는 선택을 하지 않을 것"이라며 "그 과정에서 조국혁신당과 민주당의 관계를 어떻게 할지는 지금부터 논의해야 한다"고 덧붙였습니다.국민의힘과 관련해선 "(정당해산 여부는) 적어도 1심 판결까지 기다려야 할 것 같다"면서도 "별도로 앞으로 지방선거와 총선에서 국민이 투표로 국민의힘을 끝장내줘야 한다"고 강조했습니다.대선 당시 대법원이 이재명 대통령의 공직선거법 사건을 유죄 취지로 파기환송 것을 두곤 "명백한 대선 개입"이라고 비판했습니다.조 전 대표는 "도대체 어떤 이유로 대법원장이 그렇게 급박한 시기를 잡아 파기환송 했을지 반드시 조사가 필요하다"고 주장했습니다.조 전 대표는 대선 당시 후보였던 이 대통령과 소통할 기회가 있었다고 전하며 "이 대통령이 정치공학적으로 계산해 사면을 결정하지 않았다고 믿고 있다"고 말했습니다.그러면서 "공적 자리를 갖추면 (이 대통령을) 만날 것으로 본다. 지금은 사인 아닌가"라며 "10월에 국감이 있으니 (당 대표 선출을 위한) 전당대회는 이후에 열리지 않을까 예상한다"고 전했습니다.또 "그전까지는 일개 당원으로 전국을 돌면서 도움 주신 어르신, 종교 지도자들, 시민 사회 원로들께 인사드리고 각 지역의 친구들을 만나면서 한 2~3개월 쉬고 싶다"고도 말했습니다.(사진=연합뉴스)