CNBC "삼성, 폴더블폰으로 미국 시장점유율 애플 추격"

▲ 갤럭시 Z 폴드 7

삼성전자가 신제품 폴더블 스마트폰 출시와 함께 미국 시장에서 애플을 추격하고 있는 가운데 애플도 내년 중 첫 폴더블폰 출시를 준비하며 대응에 나설 전망이라고 미 CNBC 방송이 보도했습니다.CNBC가 인용한 시장조사업체 캐널리스 자료에 따르면 지난 2분기 삼성전자 스마트폰의 미국 시장 점유율은 출하량 확대에 힘입어 31%로 1년 전의 23% 대비 상승했습니다.같은 기간 애플의 미국 시장 점유율은 56%에서 49%로 하락한 것과 대조됩니다.삼성전자 스마트폰의 약진은 도널드 트럼프 미 행정부의 관세정책 영향을 상당 부분 받았지만, 경쟁사인 애플에 비해 다양한 가격대에서 다양한 폼팩터의 제품군을 제공하는 역량을 반영하고 있다고 CNBC는 전했습니다.특히 삼성전자가 지난달 신제품 폴더블 스마트폰인 갤럭시 폴드7과 플립7을 출시하면서 지난 2014년 미국 시장 패권을 둘러싼 삼성전자의 도전과 애플의 대응이 재현될 수 있다고 CNBC는 분석했습니다.2014년 당시 소비자들은 스마트폰으로 동영상을 시청하면서 대화면을 선호하기 시작했지만, 애플은 소비자 요구를 외면한 채 아이폰 5S 모델까지 스마트폰 화면 크기를 키우는 데 소극적이었습니다.반면 삼성전자는 대화면 스마트폰을 내놓으며 소비자 요구 변화에 기민하게 대응했고, 결국 애플은 2014년 가을 화면 크기를 키운 아이폰6로 시장 변화에 대응해야 했습니다.당시 한발 늦은 대응이었지만 애플은 시장 지배력을 유지하는 데 성공했습니다.한편, 10년이 지나 미국에서 고가의 폴더블 스마트폰 시장이 점점 자리를 잡아가는 가운데 애플은 2014년 아이폰6 출시 때와 비슷한 대응 전략을 취할 가능성이 높은 상황이라고 이 방송은 평가했습니다.폴더블 스마트폰은 출시 초기 내구성 문제가 자주 지적돼왔지만, 점차 내구성에 대한 신뢰도가 쌓였고, 최근 출시된 삼성의 갤럭시 Z 폴드7의 경우 내구성을 유지하면서도 두께와 무게를 혁신적으로 줄였다는 평가를 받고 있습니다.전문가들은 애플이 다음 달 출시 예정인 더 얇아진 아이폰을 시작으로 내년 중 첫 폴더블폰을 출시해 삼성의 추격을 따돌리려 할 것으로 예상하고 있습니다.JP모건의 사믹 채터지 애널리스트는 지난달 말 삼성전자의 폴더블폰 발표 후 낸 보고서에서 "애플은 내년 9월 아이폰 18 시리즈 중 하나로 삼성 갤럭시 Z 폴드 시리즈와 유사한 폴더블 아이폰을 처음으로 선보일 것으로 예상된다"라고 분석했습니다.(사진=연합뉴스)