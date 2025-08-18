한전, 이 대통령 "전기요금 오를 수밖에" 언급에 상승

▲ 한국전력

한국전력의 주가가 이재명 대통령의 전기요금 관련 발언 영향에 오늘(18일) 장 초반 오르고 있습니다.한국거래소에 따르면 오늘(18일) 오전 9시 49분 현재 한국전력은 전 거래일 대비 3.86% 오른 4만350원에 거래 중입니다.이는 이 대통령의 전기요금과 관련한 발언 영향으로 풀이됩니다.앞서 이 대통령은 지난 14일 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 재생에너지 생산을 늘려 국가 온실가스 감축 목표를 달성해야 한다고 강조하는 과정에서 "전기요금이 오를 수밖에 없다"고 언급했습니다.그러면서 이 대통령이 "적극적으로 국민에게 이를 알려 이해와 동의를 구해야 한다"고 말했다고 이규연 대통령실 홍보소통수석이 전했습니다.정혜정 KB증권 연구원은 "최근 들어 에너지 고속도로 등 국내 전력망에 대한 투자의 필요성이 대두되면서 한국전력의 재무구조 개선 및 현금흐름 확보에 대한 중요성이 강조되고 있다"면서 "이르면 2026년 전기요금 인상 가능성이 확대됐다고 판단한다"고 말했습니다.