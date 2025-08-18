뉴스

한전, 이 대통령 "전기요금 오를 수밖에" 언급에 상승

유영규 기자
작성 2025.08.18 10:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
한전, 이 대통령 "전기요금 오를 수밖에" 언급에 상승
▲ 한국전력

한국전력의 주가가 이재명 대통령의 전기요금 관련 발언 영향에 오늘(18일) 장 초반 오르고 있습니다.

한국거래소에 따르면 오늘(18일) 오전 9시 49분 현재 한국전력은 전 거래일 대비 3.86% 오른 4만350원에 거래 중입니다.

이는 이 대통령의 전기요금과 관련한 발언 영향으로 풀이됩니다.

앞서 이 대통령은 지난 14일 대통령실에서 열린 수석보좌관회의에서 재생에너지 생산을 늘려 국가 온실가스 감축 목표를 달성해야 한다고 강조하는 과정에서 "전기요금이 오를 수밖에 없다"고 언급했습니다.

그러면서 이 대통령이 "적극적으로 국민에게 이를 알려 이해와 동의를 구해야 한다"고 말했다고 이규연 대통령실 홍보소통수석이 전했습니다.

정혜정 KB증권 연구원은 "최근 들어 에너지 고속도로 등 국내 전력망에 대한 투자의 필요성이 대두되면서 한국전력의 재무구조 개선 및 현금흐름 확보에 대한 중요성이 강조되고 있다"면서 "이르면 2026년 전기요금 인상 가능성이 확대됐다고 판단한다"고 말했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지