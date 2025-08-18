스튜디오앤뉴, 이정재 회사와 손잡았다…드라마 공동제작 계약

콘텐츠미디어그룹 NEW의 콘텐츠제작사업 계열사 스튜디오앤뉴가 아티스트컴퍼니와 드라마 제작·유통·프로모션·부가사업 등 다방면의 협력을 위한 공동제작 계약을 체결했다고 18일 밝혔다.



이번 공동제작 계약에 대해 양사는 "콘텐츠 기획·제작 역량을 결합해 드라마 제작 시장 내 경쟁력을 강화하고, 콘텐츠 수급 및 사업 영역 확대를 목표로 한다"면서 "인기 IP의 후속편과 글로벌 시청자에게 호평받은 크리에이터 및 배우의 시너지가 돋보이는 세 편의 라인업을 시작으로 공동제작에 박차를 가할 계획"이라고 전했다.



아티스트컴퍼니는 2016년 이정재와 정우성이 설립한 매니지먼트사로 최근 사업 다각화를 통해 종합 엔터테인먼트 회사로 규모를 확장했다.



스튜디오앤뉴와 아티스트컴퍼니의 첫 협업작 '얄미운 사랑'은 2025년 하반기 tvN 방영을 목표로 프로덕션 중이다. '닥터 차정숙'으로 최고 시청률 18.5%를 달성한 정여랑 작가의 차기작 '얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우와 자리를 잃은 엘리트 기자가 각자의 편견을 극복하며 변화하는 쌍방 성장기를 다룬 작품으로 이정재·임지연·김지훈·서지혜· 연서 등이 출연한다.



탄탄한 팬덤과 화제성을 입증한 작가진의 작품 2편도 2026년 하반기 공개를 목표로 제작 중이다. 스튜디오앤뉴와 '보좌관 - 세상을 움직이는 사람들' 시즌 1, 2를 선보인 데 이어 최근 '굿보이'로 탄탄한 스토리텔링을 보여준 이대일 작가가 크리에이터로 참여하는 '소주의 정석'은 새로운 감각과 따뜻한 시선으로 주목받는 허지수 작가가 집필을 맡는다.



현직 이혼 전문 변호사인 최유나 작가의 생생한 취재력과 필력으로 호평을 받은 '굿파트너' 시즌 2는 한층 더 확장된 세계관과 깊이 있는 서사로 시청자의 공감을 자아낼 예정이다. 양사는 공동 제작 프로젝트를 시작으로 부가사업까지 전방위로 사업을 확장하며 지속 가능한 비즈니스 모델 구축에 힘쓸 예정이다.



스튜디오앤뉴 이승원 대표는 "자체 콘텐츠 기획 및 제작 역량을 강화해 온 아티스트컴퍼니와 스튜디오앤뉴의 제작 인프라 및 사업 역량이 만나 더욱 안정적이고 경쟁력 있는 콘텐츠를 선보일 것으로 기대된다"라며 "이번 협업은 단발적인 프로젝트를 넘어 장기적인 신뢰 관계에 기반한 상생의 모델로, 양사 모두에게 의미 있는 도전이자 도약의 계기가 될 것"이라고 밝혔다.



한편, 스튜디오앤뉴는 디즈니+, JTBC, SBS 등 국내외 주요 플랫폼 및 제작사와 협업해 '무빙', '닥터 차정숙', '굿파트너' 등 다수의 히트작을 선보여왔다. 특히 디즈니+와 장기 콘텐츠 파트너십을 통해 글로벌 시장에서도 입지를 넓혀가고 있으며, 이번 아티스트컴퍼니와의 파트너십은 콘텐츠 제작 역량을 한층 강화하는 계기가 될 전망이다.







(SBS연예뉴스 김지혜 기자)