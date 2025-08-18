경기도 주요 하천 10곳 중 8곳 '좋은물'…9년새 22%p 개선

▲ 경기도 여주 남한강 수변공간

경기도보건환경연구원은 지난해 도내 주요 하천의 '좋은물 달성도'가 79.7%로 조사됐다고 18일 밝혔습니다.'좋은물 달성도'는 남한강, 북한강, 한강, 안성천 등 49개의 도내 주요 하천의 133개 지점에서 채수한 물 가운데 생화학적 산소요구량(BOD) 3.0㎎/L 이하의 물이 전체의 몇 곳에 이르는지 비율을 뜻합니다.BOD 3.0㎎/L 이하이면 정수처리 후 생활용수나 수영 용수로 활용할 수 있는 수준으로 통상 좋은물로 명명합니다.경기도가 환경부와 지난해 1월부터 12월까지 133개 지점을 대상으로 매월 수질 조사를 한 결과 좋은물에 해당한 지점은 106개 지점(79.7%)이었습니다.이는 2023년 76.7%와 비교할 때 3.0%p, 2015년 57.5%보다는 22.2%p 개선된 것입니다.특히 한강수계 15개 중권역 중 경안천, 의암댐, 홍천강, 청평댐, 팔당댐, 임진강 상·하류, 한강잠실, 한강 하류 등 9개 중권역은 조사 지점 전부가 '좋은물'로 나타났습니다.(사진=여주시 제공, 연합뉴스)