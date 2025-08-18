[정치쇼] 천하람 "조국 사면? 단일화 대가로 정치적 거래 한 것 아닌가"

인터뷰 자료의 저작권은 SBS 라디오에 있습니다.

전문 게재나 인터뷰 인용 보도 시,

아래와 같이 채널명과 정확한 프로그램명을 밝혀주시기 바랍니다.

▷김태현 : 광복절에 치러진 국민임명식 행사. 야권은 참석하지 않았습니다. 그 이유가 무엇인지 개혁신당의 천하람 원내대표와 이야기 나눠보겠습니다. 의원님, 안녕하세요.▶천하람 : 안녕하세요. 천하람입니다.▷김태현 : 오랜만입니다.▶천하람 : 오랜만이네요.▷김태현 : 대선 이후에 잘 지냈습니까?▶천하람 : 저희 반성과 성찰, 또 미래를 위한 준비의 시간을 잘 가지고 있었습니다.▷김태현 : 개혁신당이 반성과 성찰, 그러고 미래를 위한 준비. 이 얘기는 잠시 후에 나눠보도록 하고요. 일단 주말에 있었던 것부터 보지요. 이재명 정부에서 광복절 행사인 국민임명식을 광화문광장에서 했습니다. 일단 그 행사 총평부터 해 주세요.▶천하람 : 의미도 없고, 감동도 없고 그렇지 않았나 싶어요. 이게 이름은 거창하게 ‘국민임명식’이라고 지었지만 사실상 취임식 같은 것 아닙니까? 그런데 예전 취임선서는 국회에서 임기 개시일에 했고요. 그때로부터 한두 달이 됐지요. 이재명 대통령이 대한민국 대통령인 거 모르는 사람이 있습니까? 다 아는 거 아니겠습니까? 그러면 따로 국민임명식이라는 걸 할 정도로 어떤 의미를 잘 부여하든가, 뭐 국민들한테 감동을 주든가 이래야 되는데 특별히 그런 건 없었던 것 같아요. 그래서 속으로 이 정도 행사할 거면 왜 돈하고 시간 들이고, 뭐 연예인들까지 부르고 해서 했나. 솔직히 완전한 돈 낭비 아니었나. 저도 안 가기는 안 갔지만 이왕 하는 거 쇼라도 좀 잘했으면 좋겠다라는 생각이었는데요.▷김태현 : 그게 무슨 뜻이에요?▶천하람 : 그러니까 이왕 하는 거 좀 멋지게, 사람들이 보고 정말로 뿌듯하고 우리가 뽑은 대통령이라는 게 이런 의미를 가지는구나. 이번 5년이라는 게 이런 시대정신이 있는 거구나라는 게 느껴지면 좋겠는데 전혀 그렇지는 않았던 것 같아요.▷김태현 : 그런데 이재명 대통령은 하얀색 넥타이를 매고 백지처럼 선입견 없이 이렇게 하겠다라고 얘기하면서 뭔가 통합의 메시지라 그래야 되나요, 통합의 행보를 보이는 것 같은데요. 별로 마음에 안 찹니까? “백지처럼 모든 것을 포용하겠다.” 그렇게 얘기했지요.▶천하람 : 그러니까 하얀색 넥타이 맨다고 포용과 통합이 되는 것이었으면 정치가 너무 쉽지요. 우리가 그거면 왜 못하겠습니까. 그러니까 모든 게 그런 겁니다. 지금까지 계속해서 대통령은 나름대로 저는 잘해왔다고 보는 게 계속해서 통합의 메시지는 던지셨어요. 그러고 야당 대표들도 자주 만나서 소통하려고 하는 어쨌든 형식이라도 보여주셨고요. 윤석열 정부에 비해서 되게 진일보된 것이라고 봤거든요.▷김태현 : 네.▶천하람 : 반대로 좀 세게 일방독주해야 하는 것들, 뭐 밀어붙여야 하는 것들. 그러니까 굿캅 배드캅으로 민주당이 그런 건 좀 떠맡았었어요. 그러면서 나는 그렇게까지는 안 하고 싶은데라고 해서 선을 잘 그어서 왔고, 그게 대통령 지지율이 고공행진하는 굉장히 좋은 이유였는데요.▷김태현 : 네.▶천하람 : 이번 사면을 이유로 해서 그 경계라는 게 다 무너져버렸어요. 이번 사면이라는 것은 조국 내외의 사면도 그렇고, 윤미향 사면도 그렇고 대통령 본인이 결정하고 결단한 거잖아요. 그 뒤의 배경이 뭐가 있든 간에 최종결정은 본인이 하는 것이다 보니까 광복절에 위안부 할머니들한테 받은 후원금 횡령하고 이랬던 양반을 사면하고, 또 우리 대한민국의 현대사에서 가장 사람들을 갈라놓는 굉장히 분열의 아이콘인 조국 전 장관 내외를 사면하는 행보를 하면서 나는 흰 넥타이를 맸으니까 모든 것을 제로 베이스에서 백지에서 포용하고 통합할 거야 이런 얘기를 하는 것은 말이 안 되는 얘기지요. 무의미한 얘기고, 이번에는 미안한 얘기지만 더불어민주당이나 정청래 대표 핑계도 못 댄다. 본인이 분열의 아이콘이 됐다 저는 그렇게 평가합니다.▷김태현 : 결국 그러면 그 사면 문제 때문에 개혁신당은 이번 행사를 보이콧한 것인데요. 조국 전 대표, 그다음에 윤미향 전 의원의 사면으로 인해서 이재명 대통령은 분열의 아이콘이 됐다 그 얘기잖아요.▶천하람 : 그렇지요. 맞아요.▷김태현 : 이재명 대통령도 이 사면 사인할 때 두 사람 사면 때문에 내가, 특히 중도층이나 보수층에서 비판을 받을 수 있을 거라는 걸 알았을 거거든요. 그럼에도 불구하고 지금 사면을 한 이유는, 진짜 이유는 어디에 있다고 봅니까?▶천하람 : 우선 첫 번째로 윤미향 전 의원 사면 관련해서는 이건 정말 정치적인 수준 미달이라고 생각합니다. 왜냐하면 광복절에 안 해도 되잖아요.▷김태현 : 굳이 윤미향 전 의원은?▶천하람 : 그러니까 예전에 이재명 대통령이 윤미향 전 의원에 대해서 되게 안타까워하는 SNS 포스팅도 하고 그랬다고 하더라고요. 본인이 봤을 때 윤미향 전 의원이 과도한 비판을 받았다 뭐 안타깝게 생각할 수도 있어요. 저는 동의하지 않지만요.▷김태현 : 네.▶천하람 : 그런데 제가 아까도 말씀드리지만 이기인 최고위원도 그렇고, 저고 그렇고요. 광복절에 윤미향 전 의원을 사면하는 것은 어린이날 조두순을 사면하는 것이랑 똑같다. 크리스마스 때 해도 되잖아요. 그러면 좀 덜 욕먹을 수도 있잖아요.▷김태현 : 한 4개월 있다가.▶천하람 : 한 4개월 있다가요. 윤미향 의원을 왜 이렇게 빨리해야 되는 겁니까? 그러니까 저는 일단 이 부분은 이해 불가능하고요. 정치에서 윤석열 대통령이 욕을 제일 많이 먹는 게 이해 불가능한 행동을 한다는 거거든요. 저는 이 부분은 이재명 대통령도 비슷한 비판을 받을 수밖에 없다는 게 첫 번째이고요.▷김태현 : 그러면 윤미향 전 의원 사면 건은 윤석열 전 대통령의 이해 불가한 행동한 것과 비슷하다?▶천하람 : 저는 같은 수준이라고 보고요. 이건 오히려 약간 더 나쁘기도 합니다. 그런데 조국 전 대표의 사면은 뒷거래가 있다고 의심합니다.▷김태현 : 뒷거래요?▶천하람 : 네.▷김태현 : 누구랑 누가요?▶천하람 : 조국혁신당 내지는 조국 전 대표 측 내지는 조금 더 넓게 보면 광의의 전 친문세력 등과 뒷거래가 있다고 봐요.▷김태현 : 이재명 대통령의 친명세력과요?▶천하람 : 네. 그러니까 무슨 얘기냐 하면 압박을 받았다 이렇게 보시는 시각들도 있더라고요. 이재명 대통령이 압박을 받은 것 아니냐.▷김태현 : 문 전 대통령이나 친이재명 언론들에서요?▶천하람 : 뭐 문 전 대통령이나 김어준 씨나 등등등의 압박을 받은 것 아니냐. 뭐 그런 면도 있을 수 있겠는데요. 저는 바깥에서 보는 입장에서는 이게 압박이든 회유든 거래든 되게 안 좋은 거예요. 왜냐하면 조국혁신당이 저는 이번에 대선후보를 냈다면 모르겠습니다. 그런데 안 냈잖아요. 조국혁신당이 이번에 후보 안 내고, 아주 초창기부터 이재명 후보를 전폭적으로 지지해서 대선의 사실상 단일후보로 만들어줬단 말이지요. 원내정당의 단일후보 같은 거지요, 원내 야당의. 어쨌든 표현을 어떻게 하든요.▷김태현 : 네.▶천하람 : 그러면 그 직후에 대선 치르자마자 조국 사면 얘기가 물밑에서 올라오고, 조국혁신당에서 기다렸다는 듯이 요구하고, 한 3개월도 안 돼서 사면을 한다? 이거 한번 상상해 보십시오. 이준석 대표가 구속돼야 한다는 말은 아니지만 이준석 대표가 만약에 범죄를 저질러서 감옥에 가 있는데 국민의힘 후보가 있고, 개혁신당에서는 대선후보를 따로 안 내요. 그러고 국민의힘 후보를 막 지지하는 선거운동 해 줍니다. 그러다가 국민의힘 후보가 만약에 대통령이 됐어요. 대통령이 되자마자 바로 나 이준석 사면할 거야, 이준석 빨리 풀어줘야지. 그러면 만약에 그런 일이 일어났다면 더불어민주당 쪽에서 이거 분명히 정치적 거래 아니냐.▷김태현 : 후보를 내지 않은 것에 대한.▶천하람 : 그렇지요. 사실상 단일화와 사면을 정치적 거래로 한 것 아니냐. 이런 더러운 뒷거래의 대가로 대통령 사면권을 써도 되는 거냐. 100% 그랬을 거예요.▷김태현 : 그러면 이건 조국혁신당에서 후보를 내지 않은 것에 대한 대가다.▶천하람 : 저는 그렇게 볼 여지가 충분히 있다는 거지요. 이건 사실 수사해야 되는 문제 아닌가.▷김태현 : 그래요?▶천하람 : 지금 보면 국민의힘 당원명부만 털어간다 뭐 이런 얘기하고 있는데요. 이런 얘기해서 뭐 합니까, 지금 살아 있는 권력 수사하겠어요? 그런데 어쨌든 그렇게 우리 정치의 입장에서 봤을 때는 굉장히 지저분한 뒷거래가 있었던 것 아니냐 이렇게 볼 수밖에 없는 부분이 있다는 거지요.▷김태현 : 그러면 어쨌든 지금 나왔어요. 조국 전 대표가 사면까지 됐으니까 정치적인 행보를 재개할 건데요. 앞으로의 행보를 어떻게 예상합니까? 서울시장, 부산시장, 계양을 뭐 여러 가지 얘기들이 나와요, 내년 6월에요.▶천하람 : 그거야 일단 봐야 되는데 저는 아무튼 좀 재미있었어요. 