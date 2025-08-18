차세대 수비수 김지수, 유럽축구 첫 골…독일컵 7대 0 대승에 한몫

▲ 독일 2부 카이저슬라우테른으로 임대 이적한 김지수

스무살의 차세대 중앙수비수 김지수(카이저슬라우테른)가 유럽 축구 데뷔골을 터트리고 팀의 독일축구협회컵(DFB 포칼) 2라운드 진출에 한몫했습니다.독일프로축구 분데스리가 2부 카이저슬라우테른은 17일(한국시간) 독일 포츠담의 카를-리프크네히트-슈타디온에서 킥오프한 2025-2026시즌 DFB 포칼 1라운드 원정경기에서 5부 리그 소속 RSV 아인트라흐트에 7대 0 대승을 거뒀습니다.중앙수비수로 선발 출전한 김지수는 경기가 끝날 때까지 풀타임을 소화하며 무실점 승리에 기여하는 한편 팀이 2대 0으로 앞서던 전반 24분에는 추가 골까지 터트리는 등 공수에 걸쳐 활약했습니다.왼쪽 코너킥 기회에서 마를론 리터가 올린 크로스를 192㎝의 장신인 김지수가 골문 앞에서 껑충 뛰어올라 머리로 받아 넣었습니다.김지수에게는 카이저슬라우테른 이적 후 첫 골이자 유럽 무대에서 터뜨린 첫 골이었습니다.2004년 12월생인 김지수는 한국 축구를 이끌 중앙수비수로 기대받는 유망주입니다.18세이던 2022년 준프로 신분으로 성남FC에서 K리그1에 데뷔한 그는 2023년 6월 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 브렌트퍼드에 입단해 유럽 진출을 이뤘습니다.이후 브렌트퍼드 2군 팀에서 뛰다가 2024-2025시즌을 앞두고 1군 팀으로 승격했고, 지난해 12월 브라이턴 앤드 호브 앨비언과의 경기에서 후반 33분 교체 투입돼 마침내 EPL 데뷔전을 치렀습니다.한국 선수가 EPL 경기를 뛴 것은 김지수가 15번째이자 최연소였습니다.김지수는 이후 그리 많은 출전 기회는 얻지 못했고 분데스리가 1부 승격에 도전하는 카이저슬라우테른으로 지난달 임대 이적했습니다.김지수는 카이저슬라우테른 유니폼을 입자마자 하노버와의 새 시즌 정규리그 개막전(0-1 패)에 후반전 교체 투입되더니, 샬케와의 2라운드(1-0 승)에서는 선발 출전해 풀타임을 뛰며 빠르게 주전 자리를 찾아갔습니다.그러고는 이날까지 공식전 3경기 연속 출전해 골 맛까지 보면서 이번 시즌 활약에 대한 기대감을 더 키웠습니다.(사진=카이저슬라우테른 구단 SNS 캡처, 연합뉴스)