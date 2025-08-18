박성현, 6년 만에 LPGA 투어 '톱10'…포틀랜드 클래식 공동 7위

▲ 박성현

박성현이 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 6년 만에 '톱10' 성적을 냈습니다.박성현은 오늘 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72·6천497야드)에서 열린 LPGA 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식(총상금 200만달러) 대회 마지막 날 4라운드에서 이글 1개와 버디 7개, 보기 2개를 기록하며 7언더파 65타를 쳤습니다.최종 합계 16언더파 272타의 성적을 낸 박성현은 공동 7위로 대회를 마쳤습니다.박성현이 LPGA 투어 대회에서 10위 이내 순위에 오른 것은 2019년 8월 AIG 여자오픈 8위 이후 6년 만입니다.2015년부터 2년간 한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 10승을 휩쓸고 미국에 진출한 박성현은 LPGA 투어에서도 신인이던 2017년 2승을 시작으로 2018년 3승, 2019년 2승을 수확하며 세계 랭킹 1위까지 올랐습니다.2017년 US여자오픈, 2018년 KPMG 여자 PGA 챔피언십 등 메이저 대회에서도 두 번 정상에 오른 박성현은 2017년 LPGA 투어 올해의 선수와 신인상, 상금왕을 석권했습니다.LPGA 투어에서 올해의 선수, 상금왕, 신인상을 휩쓴 사례는 1978년 낸시 로페스(미국) 이후 박성현이 두 번째였을 정도의 '사건'이었습니다.그러나 박성현은 2019년 하반기부터 조금씩 내리막을 타기 시작해 2021년에는 19개 대회에서 10번 컷 탈락할 정도로 경기력이 떨어졌습니다.지난해 손목 부상 등의 이유로 대회에 출전하지 않았던 박성현은 올해도 11개 대회에서 컷을 통과한 것은 두 번밖에 없었습니다.이달 초 제주도에서 열린 KLPGA 투어 제주 삼다수 마스터스에서 공동 11위로 선전한 박성현은 당시 인터뷰에서 "자신감을 많이 얻었다"고 말했고, 이후 미국에서 치른 첫 대회인 포틀랜드 클래식 '톱10'을 찍으며 '부활'을 예고했습니다.박성현은 경기 후 인터뷰에서 "오늘 초반에 경기가 뜻대로 잘 풀렸다"며 "후반 9홀에서는 짧은 퍼트를 놓치는 실수가 있었기 때문에 조금 더 좋은 성적을 낼 수도 있었다"고 말했습니다.이날 4라운드 한때 2위에 오르며 선두 경쟁에 나서기도 했던 박성현은 "타수를 신경 쓰기보다 매 홀 최선을 다하려고 했다"며 "경기를 치르면서 더 잘 할 수 있다는 자신감을 얻었다"고 밝혔습니다.이번 대회 1, 4라운드에서 65타를 친 그는 "코스가 관리가 잘 돼 있고, 그린 상태도 좋아서 그린을 제대로 읽기만 하면 공이 들어갈 것 같은 느낌을 받았다"고 덧붙였습니다.다만 박성현은 올해를 마지막으로 LPGA 투어 출전 자격이 끝나기 때문에 남은 대회에서 포인트 순위 80위 내에 들어야 합니다.이 대회 전까지 박성현의 포인트 순위는 147위였습니다.(사진=게티이미지)