[스브스夜] '미우새' 윤시윤, "일찍 엄마가 된 엄마, 엄마라고 부르지도 못해"···가슴 아픈 가정사에 '눈물'

윤시윤이 가슴 아픈 가정사를 밝혔다.



17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 어머니와 함께 몽골로 여행을 떠난 윤시윤의 모습이 그려졌다.



이날 방송에서 두 사람은 함께 몽골을 여행하며 특별한 시간을 보냈다. 그리고 윤시윤은 식사 자리에서 여전히 일을 하고 있는 어머니를 걱정했다.



그는 "너무 어릴 때부터 엄마는 일만 했잖아. 성인이 되자마자 일을 나 때문에 해야만 했고"라고 말문을 열었다.



이에 윤시윤 어머니는 "일찍 엄마가 돼서"라고 말했다. 그러자 윤시윤은 "일찍 엄마가 되어버렸잖아. 그래서 일찍 일을 할 수밖에 없었잖아"라고 안타까워했다.



스무 살에 엄마가 된 윤시윤의 어머니는 그때부터 윤시윤의 양육을 홀로 감당해야 했던 것. 이에 윤시윤은 당시 어머니 또래들이 누리던 것을 어머니는 누리지 못한 것을 가슴 아파했다.



그리고 두 사람은 과거 어려웠던 시절을 떠올렸다. 제대로 먹지도 못하고 몸이 약한 탓에 젖이 나오지 않아 아들에게 젖을 먹이지 못했던 어머니. 이에 윤시윤은 3일을 안 쉬고 울었고 결국 할머니에게 도움을 요청했다고.



윤시윤은 "지금 생각해 보면 내가 그렇게 굶주렸을 정도였으면 엄마는 더 못 먹었을 거야"라고 안타까워했다. 이에 윤시윤 어머니는 "나는 너 낳고 제일 먼저 본 게 눈코입이 제대로 있나 하는 거였다. 임신해서 먹고 싶은 것을 못 먹으면 비정상적인 아이가 태어난다는 옛날이야기에 겁이 나서 눈코입은 제대로 있는지 손가락은 다 붙어있는지 그것부터 봤었다"라고 말해 안타까움을 자아냈다.



결국 어머니는 홀로 갖은 잡일을 하며 아들을 키우다 헤어질 수밖에 없었다고. 태어난 지 8개월 만에 헤어진 것 아니냐는 윤시윤의 이야기에 어머니는 "8개월도 안 됐을 걸. 100일 좀 지나서 갔던 거 같아 할머니 집으로. 그래서 언제부터 네가 걸음마를 했는지 이런 건 내가 모르지"라며 함께하지 못해 아들의 성장사를 모르는 것을 안타까워했다.



이후 두 사람은 1년에 한 번 보는 것도 어려웠다고. 그리고 이후에도 윤시윤은 어머니에게 엄마라고 부르는 것도 허락받지 못했다고 말해 눈길을 끌었다.



윤시윤은 "손님들 앞에서 엄마라고 부르지 말라고 그랬잖아. 그래 가지고 자꾸 나한테 이모라고 하라고 하고"라고 당시를 떠올렸다.



이어 윤시윤은 "결혼했다고 하면 일을 안 써주니까 숨겨야 했다. 그래도 아들은 보고 싶으니까 옆에 데려다 놓고 대신 이모라고 부르라고 했다"라고 덧붙였다.



이에 어머니는 "미용실 일 할 때도 내가 너 방에서 가만히 있으라고 했잖아. 그러다가 손님한테 내가 인사하는 소리 들으면 "엄마 손님 가셨어요?"하고 나와서는 그때부터 소파에서 팔딱팔딱 뛰면서 엄마를 부르고 그랬다"라며 그 당시를 회상했다.



그러자 윤시윤은 "엄마랑도 안 살았고 엄마라고 잘 부르지도 못했으니까 실컷 부른 거지"라며 눈치를 보면서 엄마를 부를 수밖에 없던 상황을 떠올렸다.



두 사람의 추억 이야기는 계속되었다. 그리고 어머니는 "초등학교 3학년 땐가 내가 너를 다시 데려왔잖아. 운동회 한다고 했는데 일 때문에 내가 못 간다고 했었다. 그러다가 시간이 나서 학교에 잠깐 갔었는데 네가 구령대 옆에서 혼자 컵라면 먹고 있더라. 그 모습을 보는데 너무너무 아팠다"라며 "너랑 같이 사는 게 내 욕심이었구나 싶었다. 그래서 다시 너를 할머니한테 보낸 거다"라고 가슴 아픈 사연을 밝혔다.



이에 윤시윤은 "오늘 처음 알았네. 난 그땐 내가 말을 안 들어서 보낸 걸로 알았다"라고 했고, 그의 어머니는 "난 지금도 그 생각하면 너무너무 아프다. 얼마나 속이 상했는지"라며 눈물을 흘려 안타까움을 자아냈다.



윤시윤은 "감히 이야기할 수 있는데 엄마가 그때 당시 20대 중반이었다. 그때 당시 엄마를 보면 그 누구도 그렇게 못 했을 거다"라며 엄마를 위로했다.



그러자 어머니는 "나약한 사람도 엄마가 되면 엄마는 강하거든. 앞만 보고 너 하나 양육할 수 있는 힘만 달라고 마음으로 기도하고 그랬다"라며 당시 자신의 마음을 밝혀 보는 이들까지 뭉클하게 만들었다.



그리고 윤시윤은 "내가 오빠의 느낌으로 그 당시 엄마를 보면 20대 때 아무것도 경험해보지 못했잖아 엄마는. 그래서 이제는 엄마한테 새로운 세상을 보여주고 싶다. 여러 가지를 경험하게 해주고 싶었다"라며 함께 여행을 떠난 이유를 밝혀 감동을 자아냈다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)