시비옹테크 vs 파올리니, 신시내티오픈 테니스 결승 맞대결

▲ 이가 시비옹테크

이미지 확대하기

▲ 자스민 파올리니

이가 시비옹테크(3위·폴란드)와 자스민 파올리니(9위·이탈리아)가 여자프로테니스(WTA) 투어 신시내티오픈(총상금 515만 2천599 달러) 단식 결승에서 격돌합니다.시비옹테크는 오늘 미국 오하이오주 신시내티에서 열린 대회 11일째 단식 4강전에서 엘레나 리바키나(10위·카자흐스탄)를 2대 0으로 제압했습니다.또 이어 열린 준결승에서는 파올리니가 베로니카 쿠데르메토바(36위·러시아)를 2대 1로 따돌리고 결승에 합류했습니다.최근 2년 연속, 이 대회 4강에서 탈락했던 시비옹테크는 결승에 처음 진출했습니다.올해 윔블던에서 우승한 시비옹테크는 24일 개막하는 시즌 마지막 메이저 대회 US오픈 전망도 밝게 했습니다.파올리니 역시 이 대회에서는 2023년 8강이 최고 성적이었습니다.시비옹테크는 파올리니와 5번 만나 모두 이겼습니다.그 가운데 네 번이 2대 0 승리였고, 이 네 경기에서는 파올리니가 한 세트에 4게임 이상 따낸 적이 없었을 정도로 시비옹테크가 일방적인 우위를 보였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)