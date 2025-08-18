김건희특검팀, 김건희·김예성·건진법사 오늘 동시 소환

▲ 집사 김예성 씨(왼쪽)·김건희 여사·건진법사 전성배 씨

김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 오늘 김 여사와 그의 '집사'로 알려진 김예성 씨, 건진법사 전성배 씨를 동시에 불러 조사합니다.특검팀의 주요 수사 대상인 '집사 게이트'와 '통일교 청탁' 등 각종 의혹의 '키맨'들이 동시에 모두 특검 사무실에 모이는 겁니다.구속 상태인 김 여사는 오늘(18일) 오전 10시 특검 사무실에서 구속 후 2번째 소환 조사를 받습니다.특검팀은 지난 14일 김 여사를 구속한 뒤 처음으로 소환해 공천 개입 의혹 등을 추궁했지만, 김 여사가 진술 거부권을 행사하면서 조사가 제대로 이뤄지지 않은 것으로 알려졌습니다.특검은 오늘 오전 10시, 김예성 씨와 전성배 씨도 불러서 조사합니다.김예성 씨는 특검팀의 주요 수사 대상 의혹인 이른바 '집사 게이트'의 당사자입니다.집사 게이트는 김 씨가 설립에 참여하고 지분까지 가진 렌터카업체 IMS모빌리티가 2023년 카카오모빌리티와 신한은행, HS효성 등 대기업으로부터 184억 원을 부정하게 투자받았다는 의혹입니다.당시 IMS모빌리티는 순자산(566억 원)보다 부채(1천414억 원)가 많아 사실상 자본잠식 상태였습니다.특검팀은 당시 각종 경영상 현안 또는 사법 리스크에 직면해 있던 투자 주체들이 김 씨와 김 여사 간 친분을 생각해 일종의 보험성·대가성 자금을 제공했다고 의심하고 있습니다.김 씨는 줄곧 "자신은 김 여사 일가의 집사가 아니며 IMS모빌리티 투자금이나 자신의 투자 수익 등에 김 여사가 관여한 바 없다"고 혐의를 부인해 왔습니다.이번 조사는 김 씨 구속 후 첫 소환조사입니다.전성배 씨는 지난 2022년 4∼8월쯤 윤모 통일교 전 세계본부장으로부터 교단 현안 관련 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이, 샤넬백 등을 받은 뒤 이를 김 여사에게 전달했다는 혐의를 받습니다.전 씨 역시 사건이 특검팀에 이첩되기 전 검찰 조사에서 이들 물건을 받은 것은 맞지만 모두 잃어버려 김 여사에게 전달하진 못했다고 주장해 왔습니다.한편, 특검팀은 오늘 윤 씨와 전 씨 측근이자 또 다른 브로커 역할을 한 이 모 씨를 구속 기소할 예정입니다.(사진=연합뉴스)