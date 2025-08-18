한국에 대패 안겼던 호주, FIBA 아시아컵 3회 연속 우승

▲ 우승에 기뻐하는 호주 선수들

호주가 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵에서 3회 연속 우승을 달성했습니다.FIBA 랭킹 7위인 호주는 오늘 사우디아라비아 제다에서 열린 2025 FIBA 아시아컵 결승전에서 중국(30위)을 90대 89, 단 한 점 차로 따돌리고 우승을 차지했습니다.호주는 처음 아시아컵에 참가한 2017년을 시작으로 2022년과 올해까지 3회 연속 정상에 올랐습니다.이 대회는 2015년까지 아시아선수권대회라는 명칭으로 아시아 국가들만 출전하다가 2017년부터 FIBA 아시아컵으로 이름을 바꾸고 호주와 뉴질랜드 등 오세아니아 국가들도 참가하고 있습니다.이번 대회에서 호주는 첫 경기에서 한국(53위)을 97대 61로 완파한 것을 시작으로 조별리그 3연승으로 A조 1위에 올랐고 8강부터 단판 승부에서 필리핀, 이란, 중국을 차례로 물리쳤습니다.특히 호주는 2017년과 2022년, 올해 대회 모두 조별리그부터 단 '1패'도 없이 전승 행진을 이어갔습니다.이날 결승전에선 제이비어 쿡스가 30점 9리바운드로 맹활약했고, 제일린 갤러웨이가 23점 5리바운드를 기록했습니다.미국프로농구(NBA) 출신 잭 맥베이는 11점을 넣었습니다.이번 대회에서 평균 15.7점을 넣고 특히 3점 슛 성공률을 64.3%(경기당 평균 3개 성공)를 기록한 갤러웨이가 최우수선수(MVP) 영예를 안았습니다.8강전에서 한국을 물리치고 준결승에선 뉴질랜드를 격파했던 대회 최다 우승국(16회) 중국은 2015년 이후 10년 만의 정상 탈환을 노렸으나 접전에서 마지막 한 끗 차를 극복하지 못했습니다.대회 베스트5에는 갤러웨이와 맥베이, 중국의 후진추와 왕쥔제, 이란의 시나 바헤디가 선정됐습니다.결승전에 앞서 열린 3·4위전에서는 이란이 뉴질랜드를 79대 73으로 물리쳤습니다.한편 14일 중국과의 8강전에서 패해 대회를 마쳤던 한국의 최종 순위는 직전 2022년에 이어 6위로 기록됐습니다.(사진=FIBA 제공, 연합뉴스)