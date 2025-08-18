"채용시 7천만 원 보너스"…미국 정부, 이민단속 인력 모집에 혈안

▲ 현지시간 16일 워싱턴DC에서 체포 작전 벌이는 ICE 요원들

도널드 트럼프 미국 행정부가 불법 이민자 추방 정책에 속도를 내기 위해 단속 인력을 대거 모집하는 데 열을 올리고 있다고 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 17일(현지시간) 전했습니다.보도에 따르면 미 국토안보부는 불법 이민자 체포·추방 작전을 실행할 (ICE) 요원들을 대거 채용하기 위해 파격적인 급여·상여 조건을 내걸고 소셜미디어(SNS) 등을 통해 적극적으로 홍보하고 있습니다.WSJ은 특히 미 정부가 내건 금전적인 유인책이 눈에 띈다고 지적했습니다.ICE는 우선 채용 계약 시 최대 5만 달러(약 7천만 원)의 보너스와 최대 6만 달러(약 8천300만 원)의 학자금 대출 탕감 혜택을 내세우고 있습니다.ICE는 또 '추방 담당관', '범죄 수사관', '일반 변호사' 등 3가지로 잠재적인 직무를 분류하는데, 이중 추방 담당관의 연간 급여 수준은 4만 9천739∼10만 1천860달러(약 7천만∼1억 4천만 원), 범죄 수사관은 6만 3천148∼14만 4천31달러(약 9천만∼2억 원)로 홍보되고 있다고 WSJ은 전했습니다.이런 급여 수준은 뉴욕시와 시카고 경찰국의 신입 경찰관이 연간 각각 6만 1천 달러, 6만 2천 달러가량 받는 것에 비하면 경쟁력 있는 조건이라고 WSJ은 비교했습니다.이에 더해 ICE는 40세 이상 지원자를 위한 추방 담당관 직위를 신설했으며, 퇴직한 법 집행관들을 다시 불러들이기 위한 '임무로 돌아오라'(return to mission) 캠페인도 벌이고 있습니다.ICE 엑스(X·옛 트위터) 계정에는 미국을 상징하는 '엉클 샘' 이미지와 함께 "미국은 범죄자들과 포식자들에 의해 침략당했다. 그들을 몰아내기 위해 당신이 필요하다"는 문구가 게시됐습니다.실제로 이런 파격적인 인센티브와 구인 홍보는 어느 정도 효과를 내고 있다고 WSJ은 전했습니다.주택 인테리어 용품 매장 '로우스'에서 일하다 최근 ICE에 지원한 한 청년은 금전적인 혜택을 무시하기 어려웠다면서 "학자금 대출을 갚기는 어렵다"고 말했습니다.이 지원자는 ICE 직무에 대해 "어느 정도 폭력이 수반되는 일이라 하더라도 지금보다는 스트레스를 덜 받으며 살 수 있을 것"이라고 덧붙였습니다.국토안보부는 ICE의 이런 채용 캠페인이 초기 성과를 내고 있다면서 그동안 11만여 명이 지원했다고 밝혔습니다.다만 이 가운데 몇 명이 실제 채용 대상자가 될지는 불분명하다고 WSJ은 짚었습니다.ICE 요원의 업무는 지역 경찰과 비슷한 점이 많고, 지원자는 신체적 적합성 테스트와 의료 검진 기준을 통과해야 합니다.아울러 ICE의 일부 채용 공고는 신규 채용자가 위험하고 스트레스가 많은 상황에서 근무하게 될 수 있다고 경고합니다.ICE는 트럼프 행정부의 공세적인 지침에 따라 단속 실적을 높이려 지난 수개월간 이민자 밀집 지역을 급습하는 방식으로 무작위 체포 작전을 벌이면서 대상자들의 거센 저항을 불러일으켰습니다.이런 점들 때문에 실제로 ICE에 채용되는 이들 중 상당수는 기존에 훈련받은 경찰 등 법 집행기관에서 일해온 경력자들이 될 것으로 전망됩니다.플로리다주 보안관 그레이디 저드는 최근 ICE가 지역 법 집행관들에게 채용 지원을 독려하는 이메일을 직접 보내고 있다면서 연방 기관이 지역의 주요 인력을 이런 식으로 빼가는 것은 "옳지 않다"고 비판했습니다.WSJ은 이민자 추방 현황을 분석하는 연구단체 '추방 데이터 프로젝트' 자료를 인용해 트럼프 행정부 들어 지난 6월 말까지 ICE가 14만 4천 명을 추방했으며, 이는 이전 바이든 행정부의 작년 같은 기간 추방 인원 13만 6천854명보다 약간 더 많은 수치라고 전했습니다.(사진=AFP, 연합뉴스)