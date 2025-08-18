1. 특검, 오늘 김건희·김예성·건진법사 동시 소환



김건희 특검팀이 오늘(18일) 김 여사를 구속 후 2번째로 불러 조사합니다. '집사 게이트' 핵심 인물 김예성, 건진법사 전성배 씨도 오늘 같은 시간에 특검 소환 조사를 받습니다.



2. "러시아와 중대 진전" "나토식 안전보장에 동의"



젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담을 하루 앞두고 트럼프 미국 대통령이 "러시아와 중대한 진전이 있다"고 밝혔습니다. 미국과 유럽이 우크라이나에 나토식 안전 보장을 제공하는 데 푸틴 러시아 대통령이 동의했다고 위트코프 미국 특사가 전했습니다.



3. 마포 아파트 화재 2명 사망…스프링클러 없었다



2명이 숨지고 13명이 다친 서울 마포구 아파트 화재 현장에서 경찰과 소방당국이 오늘 합동감식을 진행합니다. 불이 났던 14층에 스프링클러가 설치돼 있지 않아서 피해가 커졌습니다.



4. 이번 주 쟁점 법안 처리…여야 대치 격화 전망



민주당이 이번 주 목요일 국회 본회의에 방문진법, 노란봉투법 같은 쟁점 법안들을 올려 하나씩 처리할 예정입니다. 국민의힘은 이번에도 무제한토론, 필리버스터로 맞서겠다는 입장이어서 여야 대치가 격화할 걸로 보입니다.