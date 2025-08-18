'대선후보 교체' 놓고 충돌…찬탄 '단일화' 공방

<앵커>



국민의힘 당 대표 경선 TV토론회에서 윤석열 전 대통령 탄핵 반대파, 김문수·장동혁 후보가 지난 대선 당시 단일화 과정을 두고 서로 치고받았습니다. 탄핵에 찬성했던 안철수·조경태 후보에 대해선 단일화 요구가 이어졌습니다.



김형래 기자입니다.



<기자>



국민의힘 당 대표 경선 2차 TV 토론회.



윤석열 전 대통령 탄핵을 반대했던 김문수, 장동혁 후보가 지난 대선 당시 '대선 후보 교체' 논란으로 충돌했습니다.



장 후보는 김 후보가 지난 대선 때 한덕수 전 총리와의 단일화 약속을 어겼다며 공세를 폈고,



[장동혁/국민의힘 당 대표 후보 : 후보 교체가 잘못되기는 했지만, 김문수 후보께서 당원들에게 약속하셨던 그 단일화를 하지 않았기 때문에 거기까지 갔다고 (생각합니다.)]



김 후보는 당시 단일화는 진행됐다며, 자신의 선거대책본부장이었던 장 후보가 정략적 발언을 하고 있다고 맞받았습니다.



[김문수/국민의힘 당 대표 후보 : 제가 찾아간 것도 아니고 본인이 오셔서 단일화의 포옹을 하고 또 확실하게 저를 지지해 주겠다고 (하셨습니다.) 그걸 왜 단일화가 안 됐다고 하는지….]



탄핵 찬성파였던 안철수, 조경태 후보는 반탄파 후보들 비판에 집중했지만, 장외 찬탄파 진영에서는 두 후보의 단일화를 요구하는 목소리가 이어졌습니다.



오는 22일 전당대회에서 과반 득표자가 없으면 1·2위 결선투표가 진행되기 때문에 찬탄 대 반탄의 1대 1 구도로 만들어 가야 한다는 겁니다.



한동훈 전 대표도 SNS를 통해 "상식적인 후보들의 연대와 희생이 희망의 불씨를 살릴 수 있다"며 단일화를 촉구했습니다.



조 후보는 단일화 필요성을 강조했지만,



[조경태/국민의힘 당 대표 후보 : 모든 규칙을 다 우리 안 후보님께서 정하셔도 좋으니까, 그런 부분에 대해서 적극적으로 응답해 주셨으면 하는 바람입니다.]



안 후보는 여전히 선을 그었습니다.



[안철수/국민의힘 당 대표 후보 : 반드시 결선투표 올라가서 조경태 후보께서 생각하시는 개혁적인 여러 가지 사항들을 제가 완수해 드리겠다….]



전당대회가 나흘 앞으로 다가온 가운데, 후보 단일화 등 막판 변수가 생길지 정치권의 이목이 쏠리고 있습니다.



(영상취재 : 김용우, 영상편집 : 박춘배)