펜션 투숙객이 '뒷정리'해야 하나…"쉬러 갔는데 집안일 실컷한 기분"

▲ 펜션 뒷정리 논란

"1박 40만 원 주고 예약했는데 뒷정리까지 깐깐하게 볼 거면 펜션을 도대체 왜 감."(엑스(X·옛 트위터) 이용자 'D3_***')"펜션 이용하고 뒷정리하는 게 기본 아니냐."('ath***')여름휴가철을 맞아 펜션 퇴실 시 투숙객에 '뒷정리'를 요구하는 관행이 도마 위에 올랐습니다.지난 6월 13일 자신을 펜션 업주라고 밝힌 한 누리꾼이 "(손님에게) 분리수거, 설거지, 침구 정리를 모두 요구하는 것은 잘못된 관행"이라는 글을 소셜미디어(SNS)에 게시하면서 논란에 불을 붙였습니다.그는 "'자발적 배려'와 '강요되는 당연함'은 분명 다르다"며 "펜션업계, 더 이상 이대로 가서는 안 됩니다"라고 주장했습니다.해당 게시글은 지난 16일 기준 조회수 228만 회를 기록했으며, 1천600여 개의 댓글이 달렸습니다.SNS에는 "호텔보다 비싼데 다 치우고 가라는 건 늘 이해가 안 됐다"(인스타그램 이용자 'ims***'), "펜션을 꺼리게 되는 가장 큰 이유였다. 열심히 다 치우고 와야 하니…"('lov***'), "쉬러 갔는데 집안일 실컷 하고 오는 기분이라 안 가게 되네요"(네이버 카페 이용자 '강아***'), "어느 정도 예의상 뒷정리해주는 게 좋다고 생각하긴 하는데 당연하게 바라는 건 아닌 것 같아요"('밤하***') 등의 불만이 쏟아졌습니다.대부분의 펜션에서는 손님에게 쓰레기 분리배출, 설거지한 그릇은 건조대에 정돈 등을 요구합니다.마라탕·생선 등 냄새가 심한 음식 섭취를 금지하는 곳도 있습니다.취업준비생 김 모(24) 씨는 어제(17일) "숙소에 도착해서 사장님께 30분 정도 숙소 설명과 이용 수칙을 들은 적이 있다"며 "당연히 지켜야 하는 것은 알지만 한편으로는 지치는 마음이 들기도 했다"고 토로했습니다.그러나 쓰레기 분리와 간단한 정리는 이용객의 기본적인 예의라는 지적도 적지 않습니다.엑스 이용자 'han***'는 "펜션 뒷정리는 기본적인 양심의 문제 아닌가. 쓰레기는 대충이라도 분리하고 오면 되지", 스레드 이용자 'syu***'는 "자기가 쓴 거 어느 정도 정리하고 나가는 건 좋은 매너"라고 썼습니다.입퇴실 시간에 대한 불만도 제기됩니다.네이버 숙소 예약 시스템에서 국내 펜션 상위 40곳을 확인한 결과, 37곳이 '15시 입실·11시 퇴실'로 운영되고 있었고, 나머지 3곳은 '16시 입실·11시 퇴실'이었습니다.네이버 카페 이용자 '경기***'는 "요즘 입퇴실 시간도 점점 짧아지는 것 같다", '귀**'는 "여행 가서도 시간에 쫓기니 맘이 편치가 않죠"라고 썼습니다.정철 한양대 관광학부 교수는 "입·퇴실 시간이 점차 짧아지는 것은 사실"이라며 "일부 호텔에서는 입·퇴실 시간을 유연하게 적용하기도 하지만, 이를 펜션에도 적용하기란 현실적으로 어려운 상황"이라고 말했습니다.전문가들은 이 논란이 법적 의무보다 문화·상식의 영역에 가깝다고 짚었습니다.'관광진흥법'이나 '공중위생관리법' 등 관련 법령에는 투숙객에게 청소나 뒷정리를 의무화하는 규정은 없습니다.윤유식 경희대 호텔관광대학 학과장은 "하우스키핑 수준의 청소를 손님에게 요구하는 것은 과도하지만, 쓰레기 분리수거, 간단한 침구 정리는 사회적 통념상 필요하다"고 말했습니다.지세훈 변호사지세훈법률사무소 변호사는 "호텔과 모텔은 업계 관행상 사업자가 청소를 전담한다"며 "반면 펜션은 개별 취사와 대규모 투숙 등으로 정리 범위가 넓어 청소 책임자에 대한 차이가 발생할 수 있다"고 설명했습니다.이어 "숙박업자는 헌법 제15조 영업의 자유에 기초하여 합리적 범위 내에서 이용 수칙을 자율적으로 정할 수 있다"며 "이용자가 사전 고지된 내용을 인식하고 동의했다면 계약상 의무로서 이행 책임이 발생할 수 있다"고 덧붙였습니다.분쟁을 줄이기 위해 이용약관의 사전 고지와 표준화된 관행 마련이 필요하다는 의견이 나옵니다.전민성 변호사(법률사무소민성)는 "계약 체결 시 이용규칙을 구체적으로 설명하고, 투숙객도 사전에 확인·동의해야 한다"며 "동의하지 않는다면 이용하지 않는 것이 바람직하고, 궁극적으로는 서로 배려하는 마음이 필요하다"고 설명했습니다.이석호 한국방송통신대 도시콘텐츠·관광학 교수는 "최소한의 뒷정리에 대한 일종의 표준 이용약관을 만드는 것도 도움이 된다"며 "이를 통해 분쟁의 소지가 줄어들 수 있을 것"이라고 제언했습니다.