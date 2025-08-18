김건희·김예성 오늘 동시소환…'집사' 본격 수사

<앵커>



김건희 특검팀이 오늘(18일) 오전 김 여사가 구속된 이후 2번째 소환 조사를 진행합니다. 같은 시각, 김 여사 일가의 '집사'로 지목된 김예성 씨도 구속 이후 첫 조사가 예정돼 있습니다. 이른바 '집사 게이트' 수사에 속도를 내는 모양새입니다.



오늘 첫 소식, 임찬종 기자입니다.



<기자>



김건희 특검팀은 이른바 '집사 게이트'의 핵심 인물인 김예성 씨를 오늘 오전 10시에 소환 조사한다고 밝혔습니다.



김 씨에 대한 조사는 지난 15일 횡령 혐의 등으로 김 씨가 구속된 이후 처음입니다.



특검팀은 김 씨를 상대로 김 씨가 설립에 관여한 IMS모빌리티가 지난 2023년 대기업 등으로부터 180억여 원을 투자받은 경위를 조사할 예정입니다.



특검팀은 기업들이 현안 해결 등을 위해 김예성 씨가 관여한 IMS모빌리티에 거액을 투자했을 가능성에 대해 수사하고 있습니다.



특검팀은 이 투자금 가운데 일부가 김 씨나 김건희 여사 측으로 흘러갔을 가능성도 염두에 두고 있습니다.



이에 대해 김예성 씨는 구속 이전 인터뷰에서, 지난 2018년 이후 김 여사와는 왕래가 없었고 집사 게이트 의혹 또한 사실이 아니라는 입장을 밝혔습니다.



특검팀은 김 씨를 소환하는 오전 10시에 김건희 여사도 불러 조사합니다.



김 여사는 구속된 뒤 지난 14일 첫 번째 조사를 받았지만 대부분 진술거부권을 행사했습니다.



특검팀은 김 여사를 상대로 첫 번째 조사에서 다루지 못했던 건진법사 의혹과 도이치모터스 주가조작 의혹, 집사 게이트 등에 대해 추궁할 것으로 보입니다.



특검팀은 또 오늘 오전 건진법사 전성배 씨도 출석한다고 밝혔습니다.



통일교 측으로부터 현안 청탁과 함께 다이아몬드 목걸이와 샤넬백 등을 받아 김 여사에게 전달한 혐의를 받는 전 씨가 특검팀 조사를 받는 것은 이번이 처음입니다.