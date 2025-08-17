프로야구 두산, 8회 역전극…KIA와 주말 3연전 '싹쓸이'

▲ 17일 두산 양의지 경기 모습

프로야구 두산 베어스가 KIA 타이거즈와 주말 3연전을 모두 역전 드라마로 장식했습니다.두산은 오늘(17일) 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 2025 신한 SOL뱅크 KBO리그 KIA와 홈 경기에서 4대 2로 승리했습니다.15일과 16일에는 모두 KIA에 끝내기 승리를 거둔 두산은 이날 8회말 뒤집기에 성공하며 최근 4연승을 거뒀습니다.49승 5무 59패가 된 두산은 순위는 여전히 9위지만 최근 8경기 6승 2패 상승세를 이어갔습니다.3연패를 당한 5위 KIA는 53승 4무 53패, 승률 5할이 됐고, 주중 삼성 라이온즈와 3연전을 다 이겨 벌어놨던 승수를 주말 3연전에서 다 잃었습니다.두산은 1대 0으로 뒤진 8회 대역전극을 썼습니다.선두 타자 대타 강승호가 KIA 바뀐 투수 이준영에게 안타를 뽑아냈고 1아웃 1루에서 양의지가 KIA 세 번째 투수 전상현에게 2루타를 때려 1아웃 2, 3루가 됐습니다.KIA는 최근 부진한 마무리 정해영을 이날 2군으로 내려 뒷문이 헐거워진 상태였습니다.안재석의 자동 고의 4구로 1사 만루가 됐고, 두산은 전날 9회말 끝내기 역전 결승타를 때린 대타 김인태 카드를 꺼냈습니다.김인태가 동점 밀어내기 볼넷을 고른 두산은 류현준이 삼진으로 물러났으나 조수행이 2타점 우전 적시타를 날려 승부를 뒤집었습니다.조수행 타석이던 2아웃 만루에서 2루 주자 안재석이 견제로 아웃 판정을 받았으나 비디오 판독으로 구사일생으로 살아나면서 조수행의 2타점 안타가 나올 수 있었습니다.두산은 2아웃 1, 3루에서 조수행의 2루 도루 때 포수 송구가 빠지는 틈을 타 1점을 추가하며 승부에 쐐기를 박았습니다.KIA는 9회 2아웃에 김태군이 솔로 홈런을 때렸지만, 동점을 만들지는 못했습니다.(사진=두산 베어스 제공, 연합뉴스)